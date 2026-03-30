HLV Kim Sang-sik quyết thắng Malaysia 2-0: Lời khẳng định đanh thép của tuyển Việt Nam Dù đã chính thức giành vé dự Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu hạ gục Malaysia tại Thiên Trường để chứng minh đẳng cấp thực sự của Những chiến binh Sao vàng.

Trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại sân vận động Thiên Trường vào ngày 31/3 tới không còn mang ý nghĩa tranh vé, nhưng lại là bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh. Với cá nhân HLV Kim Sang-sik, đây là thời điểm vàng để đưa ra lời khẳng định về thực lực của đội tuyển sau những biến động từ các phán quyết ngoài sân cỏ của AFC.

Khát vọng chiến thắng trực tiếp trên thảm cỏ Thiên Trường

Dù đội tuyển Việt Nam đã chính thức có vé đi tiếp nhờ án phạt dành cho đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 2-0. Ông Kim hiểu rõ những hoài nghi từ dư luận khi đội bóng giành vé sớm thông qua quyết định hành chính, và một thắng lợi trực tiếp là cách tốt nhất để củng cố niềm tin nơi người hâm mộ.

"Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và có một trận đấu trên sân nhà tuyệt vời. Bản thân tôi muốn Việt Nam thắng 2-0", HLV Kim Sang-sik chia sẻ đầy quyết tâm. Phát biểu này cho thấy ông không hề coi nhẹ tính chất của một trận đấu thủ tục, trái lại, muốn dùng nó làm bàn đạp tâm lý cho vòng chung kết năm tới.

Chuỗi 15 trận bất bại và sự trở lại của Đoàn Văn Hậu

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang duy trì thông số ấn tượng với chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Đây là một trong những giai đoạn ổn định nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, ông Kim vẫn tỏ ra khiêm tốn và tập trung vào việc khôi phục sự tự tin cho các học trò sau thất bại 0-4 ở lượt đi năm ngoái.

Điểm tựa quan trọng của đội tuyển trong trận đấu này chính là sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài vắng bóng vì chấn thương, sự góp mặt của anh không chỉ mang lại chiều sâu cho hàng phòng ngự mà còn gia tăng đáng kể sức mạnh tinh thần cho toàn đội.

Chia sẻ về trận đấu, Đoàn Văn Hậu nhận định: "Ngày mai, hai đội đều sẽ chơi chặt chẽ và đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng". Anh kỳ vọng sự ủng hộ từ khán giả tại Thiên Trường sẽ tiếp thêm lửa để các cầu thủ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Malaysia và nỗ lực tìm lại danh dự

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Malaysia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sau khi bị trừ điểm và mất quyền dự Asian Cup. HLV Peter Cklamovski thừa nhận đội bóng đang chịu áp lực nặng nề nhưng khẳng định "Những chú Hổ" sẽ chơi một trận đấu để đời nhằm lấy lại danh dự.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Việt Nam khi Malaysia đã trải qua 12 năm không biết đến mùi chiến thắng trước đối thủ này. Sự khao khát đảo ngược lịch sử của đội khách vô tình trở thành bài kiểm tra chất lượng cao cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nếu giành chiến thắng, ông Kim sẽ hoàn tất cú đúp thắng lợi: một trên bàn giấy của AFC và một trực tiếp trên thảm cỏ Thiên Trường, chính thức dập tắt mọi hoài nghi về vị thế dẫn đầu bảng đấu.