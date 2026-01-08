HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra lý do thay Đình Bắc; AFC phản đối kế hoạch 20 tỷ USD của FIFA HLV Kim Sang-sik cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lên tiếng sau trận hòa Singapore tại ASEAN Cup 2026, trong khi AFC chính thức liên minh với UEFA phản đối dự án thương mại của FIFA.

Trận hòa không bàn thắng giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình không chỉ để lại sự tiếc nuối về mặt kết quả, mà còn mang đến những điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý. Quyết định rút Nguyễn Đình Bắc rời sân sớm của HLV Kim Sang-sik trở thành tâm điểm chú ý sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Lý do HLV Kim Sang-sik sớm rút Đình Bắc rời sân

Trực tiếp lý giải về quyết định điều chỉnh nhân sự, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sự thay đổi xuất phát hoàn toàn từ yêu cầu vận hành chiến thuật của toàn đội. Ông cho biết Nguyễn Đình Bắc chưa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong phương án chuẩn bị trước trận.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ về quyết định thay người trong trận hòa Singapore. Ảnh: VFF

"Dựa trên những gì đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho trận đấu này, Đình Bắc đã chưa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến thuật được giao. Ngược lại, Tài Lộc sau khi vào sân đã chơi ổn định, dù có một số cơ hội nhưng đáng tiếc là chưa thể tận dụng thành công. Tôi sẽ tính toán để sử dụng cả hai cầu thủ này một cách hợp lý nhất trong những trận đấu tới", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với thuyền trưởng người Hàn Quốc, bản thân tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn dưới sức của mình. Chân sút trẻ thừa nhận đã bỏ lỡ hai cơ hội có thể giúp đội tuyển Việt Nam khai thông thế bế tắc và tự nhận trách nhiệm về phong độ cá nhân.

Biến động lực lượng tại V-League: Nguyễn Phi Hoàng và Pedro Henrique chia tay CLB

Bên cạnh những diễn biến ở cấp độ đội tuyển, thị trường chuyển nhượng V-League cũng ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đã chính thức chia tay câu lạc bộ Đà Nẵng sau một thập kỷ gắn bó. Cầu thủ sinh năm 2003 từng đóng vai trò trụ cột quan trọng nơi hành lang cánh của đội bóng sông Hàn trong nhiều mùa giải qua.

Trong khi đó, Viettel cũng thông báo khép lại hợp đồng với tiền đạo người Brazil Pedro Henrique. Dù chia tay, những con số thống kê của chân sút này vẫn chứng minh giá trị vượt trội tại đấu trường quốc nội. Sau 55 lần ra sân tại V-League với tổng cộng 4.064 phút thi đấu, Pedro Henrique đã ghi tới 27 bàn thắng và đóng góp 5 đường kiến tạo, trở thành một trong những ngoại binh hiệu quả nhất giải đấu.

AFC gia nhập liên minh cùng UEFA phản đối kế hoạch của FIFA

Ở quy mô bóng đá quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức đưa ra tuyên bố đanh thép khi gia nhập liên minh cùng UEFA nhằm phản đối kế hoạch huy động 20 tỷ USD do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khởi xướng.

AFC chính thức phản đối kế hoạch thương mại trị giá 20 tỷ USD của FIFA. Ảnh: Getty Images

Động thái này đi kèm với yêu cầu rà soát khẩn cấp bộ máy quản trị của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong thông điệp phát đi, AFC khẳng định đang tồn tại những lỗ hổng lớn trong quy trình tham vấn và ra quyết định của FIFA, đòi hỏi phải được xử lý ngay lập tức để đảm bảo tính minh bạch và sự phát triển bền vững của bóng đá toàn cầu.