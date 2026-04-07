HLV Kim Sang-sik thay đổi chiến lược nhân sự cho ASIAD 20: Ưu tiên tính khoa học Thay vì chỉ sử dụng lứa U21, HLV Kim Sang-sik quyết định bổ sung các nhân tố U23 nòng cốt nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và cân đối thể lực cho chiến dịch ASIAD 20 tại Nhật Bản.

HLV Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất điều chỉnh quan trọng về lộ trình nhân sự cho chiến dịch ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi từ kế hoạch sử dụng 100% lứa U21 sang mô hình kết hợp giữa U21 và các nhân tố U23 ưu tú nhất.

Lý do thay đổi lộ trình đào tạo trẻ

Bước ngoặt này xuất phát từ quá trình phân tích dữ liệu chuyên môn sau giải giao hữu CFA Team China tại Tây An, Trung Quốc đầu năm 2026. Dù các cầu thủ U21 đã nỗ lực, nhưng khoảng cách về bản lĩnh trận mạc và thể chất so với các đội bóng U23 hàng đầu châu Á là rất đáng kể.

Việc để lứa cầu thủ 19-20 tuổi đối đầu với các cường quốc bóng đá ở sân chơi lớn như ASIAD được đánh giá là rơi vào thế "chấp tuổi". Do đó, HLV Kim Sang-sik quyết định lồng ghép những gương mặt U23 từng giành Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 để nâng cao khả năng cạnh tranh trực tiếp.

Đình Bắc sắp được HLV Kim Sang-sik gọi lại.

Bài toán thể lực và lịch thi đấu nghẹt thở

Thách thức lớn nhất đối với bóng đá Việt Nam trong nửa cuối năm 2026 là mật độ thi đấu dày đặc. Các cầu thủ phải trải qua lộ trình vắt kiệt sức lực từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia:

V-League 2025 - 2026: Giai đoạn nước rút căng thẳng.

Giai đoạn nước rút căng thẳng. AFF Cup 2026: Chiến dịch bảo vệ ngôi vương diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8.

Chiến dịch bảo vệ ngôi vương diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. ASIAD 20: Khởi tranh chỉ hai tuần sau đó, từ ngày 14/9 đến 04/10.

Việc thi đấu liên tục qua ba đấu trường lớn trong thời gian ngắn là điều bất khả thi về mặt sinh học và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho các trụ cột.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải có những bước tính quan trọng cho giai đoạn nửa sau năm 2026.

Chiến lược phân tách lực lượng của HLV Kim Sang-sik

Để giải quyết mâu thuẫn giữa mục tiêu thành tích và bảo vệ cầu thủ, ông Kim Sang-sik đã đề xuất tách lứa U23 làm hai nhóm nhiệm vụ riêng biệt:

Nhóm 1: Gồm những ngôi sao hàng đầu như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay thủ môn Trần Trung Kiên. Nhóm này sẽ được ưu tiên tập trung hoàn toàn cho đội tuyển quốc gia để chinh chiến tại AFF Cup 2026.

Nhóm 2: Là những cầu thủ U23 có phong độ ổn định và phù hợp về mặt chiến thuật. Nhóm này sẽ đóng vai trò là "xương sống", dìu dắt lứa đàn em U21 tại sân chơi ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Sự điều chỉnh này cho thấy tư duy linh hoạt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Thay vì chỉ thuần túy tạo sân chơi cho cầu thủ trẻ như tại ASIAD 19 năm 2023, bóng đá Việt Nam hiện tại hướng tới việc xây dựng một lứa U23 mới có chiều sâu, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa duy trì vị thế cạnh tranh ở cấp độ châu lục.