HLV Kim Sang-sik thay đổi chiến lược nhân sự: Đình Bắc có thể cùng lứa U21 dự ASIAD 20 Thay vì chỉ sử dụng lứa cầu thủ trẻ, chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến bổ sung các nhân tố kinh nghiệm từ đội U23 để tối ưu sức mạnh cho mục tiêu tại Á vận hội.

HLV Kim Sang-sik đang thực hiện những điều chỉnh chiến thuật quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản. Thay vì phương án sử dụng thuần lứa cầu thủ U21 như dự định ban đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ triệu tập bổ sung các gương mặt dạn dày kinh nghiệm từ đội hình U23 Việt Nam.

Bước ngoặt từ trải nghiệm thực tế tại giải giao hữu quốc tế

Quyết định thay đổi định hướng nhân sự của Ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xuất phát từ những quan sát thực tế tại giải giao hữu CFA Team China tại Tây An vừa qua. Dù lứa U21 đã nỗ lực tích lũy kinh nghiệm, ông Kim Sang-sik nhận thấy đội bóng vẫn thiếu đi sự dẫn dắt bản lĩnh trong các thời điểm then chốt khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Việc tăng cường những cầu thủ vừa giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026, tiêu biểu là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, được đánh giá là giải pháp cần thiết. Sự hiện diện của các nhân tố dạn dày này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn giúp lứa cầu thủ đàn em tự tin hơn khi bước ra sân chơi châu lục lớn như ASIAD.

Chiến lược phân bổ lực lượng song song cho AFF Cup 2026

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch thi đấu dày đặc cũng là nguyên nhân khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ lưỡng. ASIAD 20 diễn ra từ ngày 14/9 đến 4/10, thời điểm ngay sau khi V-League 2025/2026 khép lại và cận kề giai đoạn tập trung cho AFF Cup 2026. Để giải bài toán quá tải cho các trụ cột, đội ngũ kỹ thuật dự kiến chia lực lượng thành hai nhóm chuyên biệt:

Nhóm nòng cốt: Tập trung hoàn toàn cho quá trình chuẩn bị và thi đấu tại AFF Cup 2026.

Kết hợp giữa bộ khung U21 và một số cựu binh U23 ưu tú để tham chiến tại Nhật Bản.

Theo các nguồn tin nội bộ, ngoài Nguyễn Đình Bắc, những cái tên như Khuất Văn Khang hay thủ môn Trần Trung Kiên đang nằm trong danh sách ưu tiên được cân nhắc. Cách tiếp cận này cho thấy tầm nhìn dài hạn của chiến lược gia người Hàn Quốc: vừa đảm bảo tính cạnh tranh tại Á vận hội, vừa duy trì được nền tảng thể lực ổn định cho các ngôi sao hàng đầu cho mục tiêu quan trọng nhất tại Đông Nam Á vào cuối năm.

Hiện tại, Ban huấn luyện vẫn đang tích cực thảo luận cùng VFF để chốt danh sách chính thức dựa trên phong độ thực tế của các cầu thủ tại giải quốc nội trước khi lên đường sang Nhật Bản.