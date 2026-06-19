HLV Kim Sang-sik thay đổi lộ trình tại ASIAD và thông số 'khổng lồ' của tuyển Việt Nam Chiến lược gia Kim Sang-sik quyết định không dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASIAD 2026 để dồn lực cho ĐTQG, trong khi dàn cầu thủ sở hữu thể hình vượt trội đang khiến đối thủ khu vực lo ngại.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày biến động với những quyết định mang tính bước ngoặt về nhân sự và chiến lược dài hạn. Trọng tâm của sự chú ý đổ dồn vào kế hoạch phân bổ nguồn lực của HLV Kim Sang-sik và sự chuyển mình mạnh mẽ về mặt thể chất của dàn tuyển thủ quốc gia.

Chiến lược tập trung: Ông Kim Sang-sik thôi dẫn dắt Olympic Việt Nam

Trong một động thái nhằm tối ưu hóa hiệu suất cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG), HLV Kim Sang-sik sẽ không trực tiếp cầm quân tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Đây là quyết định mang tính chiến lược, giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thể dồn toàn bộ tâm trí cho những mục tiêu trọng điểm của ĐTQG, thay vì phải phân tán nguồn lực cho đấu trường trẻ.

Ông Kim Sang-sik không cầm quân ở ASIAD 2026.

Việc định hình lại băng ghế huấn luyện cho Olympic Việt Nam cho thấy sự chủ động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong việc xây dựng lộ trình chuyên biệt cho từng cấp độ. Điều này cho phép các HLV chuyên trách có thêm không gian để phát triển các tài năng trẻ, đồng thời đảm bảo ĐTQG luôn có sự chuẩn bị tốt nhất dưới sự giám sát trực tiếp của ông Kim.

Thông số 'khổng lồ' khiến khu vực dè chừng

Không chỉ gây chú ý bởi những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, tuyển Việt Nam còn khiến truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia, phải kinh ngạc về sự cải thiện thể hình. Tờ Bola Sport đã gọi những con số thống kê trong danh sách hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026 là "gây sốc".

Cụ thể, trong số 28 cầu thủ được triệu tập, có tới 15 người sở hữu chiều cao trên 1,80m. Đây là một tỷ lệ hiếm thấy đối với một đội bóng tại Đông Nam Á, vốn thường bị đánh giá thấp về mặt thể trạng. Sự thay đổi này không chỉ mang lại ưu thế trong các tình huống không chiến mà còn phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa trong công tác đào tạo và tuyển chọn cầu thủ của bóng đá Việt Nam những năm gần đây.

Giấc mơ thành hiện thực của Patrik Lê Giang

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang trẻ hóa và cải thiện thể hình, sự xuất hiện của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang mang lại một làn gió mới đầy cảm hứng. Sau nhiều nỗ lực, người gác đền đang khoác áo Công an TP.HCM đã chính thức có tên trong danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik.

Chia sẻ về cột mốc này, Patrik Lê Giang không giấu được sự xúc động khi khẳng định đây là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Anh cam kết sẽ cống hiến hết mình để đáp lại tình cảm của người hâm mộ và phục vụ cho màu cờ sắc áo của đất nước. Sự góp mặt của Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh và chất lượng trong khung gỗ của "Những chiến binh Sao vàng".

Thị trường chuyển nhượng: Những nước đi chiến lược

V-League cũng đang chứng kiến những chuyển động nhân sự đáng chú ý. Nguyễn Nhật Minh, trung vệ triển vọng của Hải Phòng FC, đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Dù có nhiều tin đồn về việc gia nhập Ninh Bình, nhưng hiện tại Công an TP.HCM đang là đội bóng chiếm ưu thế trong việc sở hữu chữ ký của cầu thủ này.

Nhật Minh đối mặt câu hỏi lớn về tương lai.

Bên cạnh đó, tại Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn vừa thực hiện một bước đi quan trọng để ổn định hàng thủ. Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo Sant'Ana Santos) đã chính thức gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh trong chiến dịch trụ hạng vừa qua, đồng thời khẳng định tham vọng của Đà Nẵng trong những mùa giải tới.

Trong khi bóng đá Việt Nam đang tập trung vào nội lực, đối thủ Indonesia cũng không giấu giếm tham vọng lớn. Chủ tịch PSSI Erick Thohir khẳng định mục tiêu đưa Indonesia lọt top 50 FIFA và top 10 châu Á. Chiến lược nhập tịch vẫn tiếp tục được đẩy mạnh với hai cái tên mới nhất là Luke Vickery và Mitchell Baker, hứa hẹn sẽ tạo nên những cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực trong thời gian tới.