HLV Kim Sang-sik thay máu tuyển Việt Nam: Đặt niềm tin vào dàn sao trẻ và bộ đôi gốc Brazil HLV Kim Sang-sik thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ tại tuyển Việt Nam khi triệu tập dàn sao U23 cùng bộ đôi tấn công gốc Brazil cho chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam hội quân trong tháng 3/2026, đánh dấu bước ngoặt lớn trong triết lý nhân sự. Chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định loại bỏ những cựu binh sa sút phong độ để ưu tiên các tài năng trẻ, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao thế hệ tại đội tuyển quốc gia.

Cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ

Trong đợt tập trung lần này, nòng cốt của đội tuyển được xây dựng dựa trên dàn sao trẻ vừa gặt hái thành công tại các giải đấu khu vực và châu lục. Những cái tên như Văn Khang, Trung Kiên và Nhật Minh - những người đã góp công lớn vào tấm Huy chương vàng SEA Games 33 và Huy chương đồng Giải U23 châu Á 2026 - chính thức được trao trọng trách dẫn dắt lối chơi.

HLV Kim Sang-sik mạnh dạn gạch tên những cầu thủ không đạt phong độ cao.

Việc gắn bó lâu dài với HLV Kim Sang-sik giúp nhóm cầu thủ này am hiểu tường tận hệ thống chiến thuật. Sự thấu hiểu và khao khát khẳng định mình của các cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ mang lại tính đột phá, khắc phục sự trì trệ trong lối chơi của tuyển Việt Nam thời gian qua.

Sức trẻ và làn gió mới từ V-League

Bên cạnh dàn sao U23, sự xuất hiện của Gia Hưng và Việt Cường là những điểm nhấn đáng chú ý. Gia Hưng, tiền đạo từ lò PVF, mang đến lợi thế hình thể với chiều cao 1,82 m. Với hiệu suất 3 bàn thắng sau 12 trận tại V-League mùa này, anh là mẫu trung phong thực thụ mà tuyển Việt Nam đang tìm kiếm để đa dạng hóa các phương án tiếp cận cầu môn.

Gia Hưng (trái) mang đến cho tuyển Việt Nam thêm nhiều bài đánh.

Trong khi đó, Việt Cường được đánh giá cao nhờ sự đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ lệch cánh. Khả năng không chiến và dứt điểm đa dạng của Việt Cường cung cấp thêm cho Ban huấn luyện những giải pháp chiến thuật linh hoạt trong các tình huống bế tắc.

Kỳ vọng từ bộ đôi tấn công gốc Brazil

Điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam trong đợt hội quân này là sự tái hợp của bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio). Sau khi bình phục chấn thương, "Vua phá lưới" ASEAN Cup 2024 Nguyễn Xuân Son hứa hẹn sẽ tìm lại bản năng sát thủ dưới sự hỗ trợ của người đồng đội ăn ý.

Sự am hiểu giữa Xuân Son và Hoàng Hên, vốn đã được tôi luyện qua nhiều mùa giải tại V-League trong màu áo Bình Định và Nam Định, chính là vũ khí lợi hại nhất. Nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng kỹ thuật điêu luyện của Hoàng Hên sẽ là nguồn cung cấp bóng chất lượng cho những pha di chuyển thông minh và dứt điểm của Xuân Son.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 21/3. Toàn đội sẽ có trận giao hữu thử nghiệm với tuyển Bangladesh vào ngày 26/3 trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường ngày 31/3. Một chiến thắng trước Malaysia không chỉ giúp củng cố vị thế tại bảng đấu mà còn là lời khẳng định cho sự đúng đắn trong lộ trình trẻ hóa của HLV Kim Sang-sik.