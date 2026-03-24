HLV Kim Sang Sik thị phạm trên sân tập và tham vọng Top 100 FIFA của tuyển Việt Nam Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3 với sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, hướng tới mục tiêu cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.

Không khí tại sân tập của đội tuyển Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi HLV Kim Sang Sik trực tiếp tham gia vào các bài tập cùng học trò. Những tín hiệu tích cực về tinh thần và lực lượng đang nhen nhóm hy vọng về một màn trình diễn bùng nổ trong loạt trận giao hữu sắp tới.

HLV Kim Sang Sik truyền lửa và mục tiêu Top 100 FIFA

Trong buổi tập mới nhất, HLV Kim Sang Sik đã gây bất ngờ khi trực tiếp tham gia bài tập "đá ma" (rondo) cùng các tuyển thủ. Sự gần gũi và nhiệt huyết của chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ xóa tan áp lực mà còn tạo ra bầu không khí hứng khởi cho toàn đội. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 103 thế giới. Lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đã đặt mục tiêu cụ thể là đưa đội bóng trở lại Top 100 FIFA sau các cuộc đối đầu với Bangladesh và Malaysia.

HLV Kim Sang Sik tham gia "đá ma" cùng các học trò.

Dù tiền đạo nhập tịch Xuân Son vẫn đang điều trị chấn thương và nhóm cầu thủ thuộc biên chế CAHN chưa thể hội quân đầy đủ, nhưng sự hiện diện của các nhân tố mới như Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của "Chiến binh Sao Vàng".

Khuất Văn Khang mong đợi sự tiếp sức từ khán giả Hàng Đẫy

Tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ rằng toàn đội đang có tinh thần rất tốt và sự cạnh tranh vị trí diễn ra vô cùng tích cực. Trước trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3, Văn Khang đã bày tỏ mong muốn người hâm mộ sẽ đến lấp đầy các khán đài sân Hàng Đẫy. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà được xem là điểm tựa tâm lý quan trọng để đội tuyển tạo đà thuận lợi cho vòng loại Asian Cup 2027.

Đối thủ Malaysia gặp khó về lực lượng và tranh cãi thứ hạng

Trong khi Việt Nam đang ổn định, đối thủ Malaysia lại đang đối mặt với nhiều bài toán hóc búa. HLV Peter Cklamovski vừa lên tiếng bác bỏ ý nghĩa của vị trí 135 thế giới mà Malaysia đang nắm giữ, cho rằng con số này không phản ánh đúng trình độ chuyên môn do ảnh hưởng từ các án phạt hành chính của FIFA và AFC.

Malaysia rất quyết tâm trong lần tái đấu Việt Nam.

Đáng chú ý, Malaysia sẽ hành quân đến Việt Nam vào ngày 31/3 mà không có sự phục vụ của hai ngôi sao nhập tịch Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Ngoài ra, tiền vệ Nacho Mendez cũng vắng mặt vì chấn thương, khiến sức mạnh của "Harimau Malaya" bị suy giảm đáng kể trước ngày tái đấu.

Cập nhật U23: Lộ trình phát triển cho Antonio Moric

Tại cấp độ trẻ, tiền đạo Việt kiều 16 tuổi Antonio Moric sẽ không tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026 cùng U23 Việt Nam. Ban huấn luyện quyết định để anh trở lại đội U19 nhằm đảm bảo lộ trình phát triển phù hợp, tránh tình trạng "đốt cháy giai đoạn". Hiện tại, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc) để chuẩn bị đối đầu với Triều Tiên (25/3) và Thái Lan (28/3). HLV Thawatchai của U23 Thái Lan cũng đã sớm gửi lời thách thức khi khẳng định quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam để đòi lại món nợ tại SEA Games 33.