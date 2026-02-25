HLV Kim Sang-sik tìm lời giải cho bài toán thủ lĩnh U23 Việt Nam tại ASIAD 20 Trước thách thức về kinh nghiệm của lứa cầu thủ U21, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tận dụng 3 suất quá tuổi để dẫn dắt U23 Việt Nam tại Á vận hội sắp tới.

Sau khi giành hạng ba tại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đang đối mặt với bài toán nan giải về nhân sự khi hướng tới ASIAD 20. Việc thiếu vắng những nhân tố dẫn dắt dày dạn kinh nghiệm như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Đình Bắc tạo ra khoảng trống lớn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam đang đối mặt với bài toán thiếu hụt thủ lĩnh thực thụ.

Thách thức từ chủ trương trẻ hóa lực lượng

Theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nòng cốt tham dự Á vận hội tại Nhật Bản vào tháng 9 tới sẽ chủ yếu là lứa cầu thủ U21. Mục tiêu của kế hoạch này là xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai xa hơn của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, điều này vô tình đẩy HLV Kim Sang-sik vào thế khó khi các gương mặt hiện tại chưa đủ tầm vóc để sắm vai đầu tàu.

Những cái tên tiềm năng như thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Nguyễn Đức Anh hay tiền vệ Lê Văn Thuận dù đã có những bước tiến nhất định nhưng vẫn còn thiếu bản lĩnh trận mạc. Việc chưa thể khẳng định vị thế thường xuyên tại sân chơi V-League khiến sự kết dính và tâm lý thi đấu của tập thể trẻ này vẫn còn là một dấu hỏi lớn, ngay cả khi có sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều.

Suất quá tuổi: Chìa khóa khỏa lấp khoảng trống kinh nghiệm

Trong bối cảnh đó, giải pháp tối ưu nhất cho chiến lược gia người Hàn Quốc là tận dụng tối đa quy định đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đây được xem là phương án then chốt để cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đồng thời tạo ra điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội tại đấu trường châu lục khắc nghiệt.

Thực tế, bóng đá Việt Nam từng gặt hái thành công rực rỡ nhờ công thức này. Tại ASIAD 18, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bộ ba Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức. Sự xuất hiện của các đàn anh dạn dày kinh nghiệm không chỉ giúp Olympic Việt Nam thi đấu thăng hoa mà còn tiến thẳng vào bán kết với thành tích giữ sạch lưới ấn tượng.

Nhiều chuyên gia nhận định, HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục kế thừa công thức thành công này. Một tấm băng đội trưởng trao cho một cầu thủ quá tuổi đủ tầm vóc sẽ là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy tinh thần chiến đấu và dìu dắt lứa đàn em tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.