HLV Kim Sang-sik tính toán chiều sâu hàng công với song sát Đình Bắc - Xuân Son Dù Đình Bắc bị treo giò ở trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik vẫn lên kế hoạch thử nghiệm tiền đạo này cùng Nguyễn Xuân Son trong đợt hội quân tháng 3 tới đây.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào đợt tập trung tháng 3 với trọng tâm là sự kết hợp giữa sức trẻ của Nguyễn Đình Bắc và kinh nghiệm của Nguyễn Xuân Son. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của HLV Kim Sang-sik nhằm xây dựng hệ thống tấn công đa dạng cho các mục tiêu chiến lược trong năm 2025.

Lý do Đình Bắc lỡ hẹn trận gặp Malaysia

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027. Nguyên nhân bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ mà chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội phải nhận trong trận tranh hạng ba U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1 vừa qua.

Án treo giò này khiến Đình Bắc không thể góp mặt trong cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng F với Malaysia vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường. Đây là một tổn thất đáng tiếc cho hàng công của Đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh đội bóng cần những nhân tố có khả năng đột phá cao.

Đình Bắc là nhân tố thú vị của ĐTQG Việt Nam.

Toan tính chiến lược của HLV Kim Sang-sik

Dù không thể sử dụng Đình Bắc ở trận chính thức, giới chuyên môn nhận định HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ điền tên anh vào danh sách tập trung. Mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở một trận đấu đơn lẻ, mà xa hơn là chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á vào tháng 7 tới.

Đáng chú ý, người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào sự kết hợp giữa Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch vừa trở lại sau chấn thương này từng là nhân tố chủ chốt giúp Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024 với danh hiệu Vua phá lưới. Kinh nghiệm và bản năng sát thủ của Xuân Son được xem là mảnh ghép hoàn hảo để dìu dắt một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như Đình Bắc.

Lịch trình hội quân và trận giao hữu tại Hàng Đẫy

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào nửa cuối tháng 3. Trước khi bước vào trận đấu chính thức với Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu quốc tế với đối thủ Bangladesh (hạng 180 thế giới) trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26/3.

Trận đấu này được xem là cơ hội "vàng" để ban huấn luyện thử nghiệm sự ăn ý giữa bộ đôi Đình Bắc - Xuân Son. Đồng thời, đây cũng là dịp để rà soát lực lượng và tinh chỉnh sơ đồ chiến thuật trước khi toàn đội di chuyển về Ninh Bình để tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia sau đó 5 ngày. Sự xuất hiện của bộ đôi này hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của Những chiến binh Sao Vàng.