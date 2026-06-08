HLV Kim Sang-sik tính toán xoay tua khi bốn trụ cột tuyển Việt Nam tập riêng Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, HLV Kim Sang-sik cho bộ đôi thủ môn cùng hai ngôi sao nhập tịch tập riêng nhằm chuẩn bị cho bán kết ASEAN Cup 2026.

Chiều ngày 5/8, đội tuyển Việt Nam chính thức trở lại sân tập tại Hà Nội để chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia. Mặc dù tâm lý toàn đội đang rất phấn chấn sau trận thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia, buổi tập đã ghi nhận sự vắng mặt đáng chú ý của nhóm trụ cột trong giáo án chung.

Bốn ngôi sao quan trọng gồm hai thủ thành Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm cùng bộ đôi cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc phải tập luyện theo chế độ phục hồi riêng biệt. Đây là động thái kỹ thuật nằm trong kế hoạch quản lý tải trọng vận động của ban huấn luyện.

4 ngôi sao của tuyển Việt Nam phải tập riêng. Ảnh: VFF

Bài toán quản lý thể lực sau trận đấu cường độ cao

Theo đánh giá chuyên môn từ bộ phận y tế, không có trường hợp nào gặp chấn thương nghiêm trọng. Việc bốn cầu thủ then chốt tập riêng là biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm giúp họ lấy lại thể trạng tối ưu sau chuyến làm khách tiêu tốn nhiều thể lực tại Indonesia.

Sự xuất hiện của hai thủ môn hàng đầu là Patrik Lê Giang và Đặng Văn Lâm trong danh sách tập riêng cho thấy ban huấn luyện muốn đảm bảo sự an toàn tối đa cho vị trí khung gỗ. Trong khi đó, việc duy trì sức bền cho Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc – những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong lối chơi chuyển trạng thái – là ưu tiên hàng đầu cho chặng đường dài phía trước.

Tối ưu hóa đội hình cho chiến dịch đường dài

Việc phân chia giáo án tập luyện phát đi tín hiệu rõ ràng về khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ tạo ra hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu Campuchia sắp tới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đứng trước bài toán cân bằng giữa nhiệm vụ giành chiến thắng để bảo vệ vị trí nhất bảng và mục tiêu bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết.

Cụ thể, tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10). Chỉ cần giành trọn 3 điểm trước Campuchia, chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại giữa Singapore và Indonesia.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việc chủ động xoay tua nhân sự không chỉ giúp các trụ cột tái tạo năng lượng mà còn là cơ hội để các nhân tố dự bị thể hiện năng lực chuyên môn.