HLV Kim Sang-sik trẻ hóa đội tuyển Việt Nam: Dàn sao U23 là chìa khóa cho tham vọng 2026 Đối mặt lịch thi đấu khốc liệt từ AFF Cup đến Asian Cup, HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cuộc cách mạng nhân sự với dàn sao U23 ưu tú như Hiểu Minh, Thanh Nhàn.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất với hàng loạt giải đấu lớn từ cấp độ khu vực đến châu lục, HLV Kim Sang-sik đang đứng trước một bài toán chiến lược về lực lượng. Để đảm bảo chiều sâu đội hình và duy trì sức cạnh tranh, việc đôn những tài năng sáng giá từ lứa U23 lên đội tuyển quốc gia trở thành yêu cầu cấp thiết.

Chặng đường "leo núi" đầy thử thách năm 2026-2027

Bóng đá Việt Nam đang hướng tới lộ trình thi đấu dày đặc với những chỉ tiêu cực kỳ khắt khe. Theo kế hoạch, từ giữa năm 2026 đến đầu năm 2027, đội tuyển Việt Nam phải căng sức trên ba mặt trận chính: bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026, chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 và đặc biệt là vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu nghẹt thở này đặt ra thách thức lớn về thể lực và nguy cơ chấn thương cho các trụ cột. Điều này buộc HLV Kim Sang-sik phải xây dựng một lực lượng dự phòng tinh nhuệ từ các tuyển thủ U23 Việt Nam, những người đã tích lũy được bản lĩnh trận mạc thông qua SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026.

Tiền đạo Thanh Nhàn là nhân tố đáng chờ đợi.

Gia cố hàng thủ bằng những "tòa tháp" hiện đại

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong dàn nhân sự trẻ chính là sự xuất hiện của những cầu thủ có thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại. Ở vị trí gác đền, Cao Văn Bình nổi lên như một phương án dự phòng chiến lược sau màn trình diễn xuất sắc giúp U23 Việt Nam giành HCĐ giải U23 châu Á 2026.

Tại hàng hậu vệ, sự kỳ vọng đổ dồn vào Nguyễn Hiểu Minh. Với chiều cao 1,84 m và lối chơi kỹ thuật, anh được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng thu hồi bóng đỉnh cao thay vì dùng sức mạnh thô bạo. Bên cạnh đó, trung vệ Đinh Quang Kiệt với chiều cao kỷ lục 1,95 m là một quân bài chiến thuật quan trọng, đặc biệt trong các tình huống không chiến.

Trung vệ triển vọng Quang Kiệt.

Tuyến giữa và hàng công: Tìm lại sự cân bằng và bùng nổ

Tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam gần đây bộc lộ một số khoảng trống khi các trụ cột xuống phong độ. Đây là cơ hội để Thái Sơn và Xuân Bắc thể hiện mình. Khả năng thu hồi bóng và phòng ngự từ xa của bộ đôi này được đánh giá sẽ giúp đội tuyển lấy lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Trên hàng công, sự trở lại của Bùi Vĩ Hào và tiềm năng của Nguyễn Thanh Nhàn mở ra nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Trong khi Vĩ Hào sở hữu kinh nghiệm quốc tế dày dạn, thì Thanh Nhàn đóng vai trò một "siêu dự bị" có thể gây đột biến vào những thời điểm đối phương suy giảm thể lực.

HLV Kim Sang-sik cần mạnh tay trẻ hóa lực lượng.

Việc tích hợp lứa U23 vào đội tuyển quốc gia không chỉ là giải pháp tình thế cho lịch thi đấu dày đặc, mà còn là bước đi chiến lược để bóng đá Việt Nam thay đổi diện mạo. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của dàn trụ cột và khát khao của những gương mặt trẻ hứa hẹn sẽ tạo nên một tập thể mạnh mẽ cho giai đoạn 2026-2027.