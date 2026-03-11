HLV Kim Sang-sik triệu tập Văn Lâm và Hoàng Đức đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 Danh sách đội tuyển Việt Nam hội quân tháng 3 ghi nhận sự trở lại của các trụ cột như Văn Lâm, Hoàng Đức cùng dàn sao từ CLB Ninh Bình và CLB Công an Hà Nội.

HLV Kim Sang-sik vừa chính thức công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt FIFA Days tháng 3/2027. Đáng chú ý, CLB Ninh Bình đóng góp tới 5 gương mặt chủ chốt cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 và trận giao hữu quốc tế gặp Bangladesh.

Văn Lâm được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam.

Dàn sao CLB Ninh Bình chiếm sóng trong danh sách hội quân

Theo xác nhận từ CLB Ninh Bình, 5 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik tin tưởng bao gồm: thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Trương Tiến Anh, trung vệ Lê Ngọc Bảo, cùng bộ đôi tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến. Đây đều là những cái tên giàu kinh nghiệm, hứa hẹn trở thành bộ khung quan trọng của "Chiến binh sao vàng" trong các trận đấu sắp tới.

Sự góp mặt của bộ đôi Hoàng Đức và Văn Lâm thu hút nhiều sự quan tâm nhất của giới chuyên môn. Trong khi Hoàng Đức vẫn đóng vai trò là "linh hồn" nơi tuyến giữa nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén, thì Đặng Văn Lâm sẽ phải nỗ lực tối đa để giành lại vị trí số 1 trong khung gỗ trước những sự cạnh tranh khốc liệt.

Cuộc chiến khốc liệt nơi khung gỗ và sự trở lại của các trụ cột

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam hiện tại đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt chưa từng có. Đặng Văn Lâm không chỉ đối đầu với Nguyễn Filip mà còn có thể phải cạnh tranh với Patrik Lê Giang – thủ thành vừa nhập quốc tịch Việt Nam của CLB Công an Hà Nội. Sự xuất hiện của các ngôi sao Việt kiều mang đến những phương án nhân sự linh hoạt cho triều đại HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh đại diện cố đô, CLB Công an Hà Nội dẫn đầu quân số với 8 cầu thủ, nổi bật là sự tái xuất của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Cao Pendant Quang Vinh. Ngoài ra, CLB Nam Định cũng đã xác nhận tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sẽ góp mặt, hứa hẹn tạo nên sức bật mới cho hàng công đội tuyển.

Lịch thi đấu và kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu tổng duyệt với đội tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 26/3. Đây được coi là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào trận đấu chính thức then chốt với đối thủ Malaysia tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3.

Bên cạnh cấp độ đội tuyển quốc gia, 3 tài năng trẻ của CLB Ninh Bình là Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận và Nguyễn Lê Phát cũng đã được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt này. Việc đóng góp quân số đông đảo ở cả hai cấp độ cho thấy sự đầu tư bài bản và chất lượng nhân sự vượt trội của đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất.