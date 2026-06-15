HLV Kim Sang-sik triệu tập Xuân Son và Tài Lộc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 Danh sách đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ với sự xuất hiện của hai chân sút gốc Brazil, cùng sự góp mặt đông đảo từ CLB Ninh Bình và Công An Hà Nội cho mục tiêu vô địch.

HLV Kim Sang-sik vừa chính thức công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho loạt trận giao hữu và chiến dịch ASEAN Cup 2026. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bản danh sách lần này nằm ở hàng công với sự góp mặt của bộ đôi gốc Brazil: Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc (Geovane).

Danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Sức mạnh từ các nhân tố nhập tịch và gốc Brazil

Quyết định triệu tập Nguyễn Tài Lộc được xem là bước đi chiến lược của ông Kim Sang-sik. Sau một mùa giải bùng nổ, góp công lớn đưa CLB Ninh Bình cán đích trong top 3 V-League và giành ngôi Á quân Cúp Quốc gia, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể tính đột biến cho tuyến đầu của đội tuyển.

Bên cạnh Tài Lộc, sự hiện diện của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son tiếp tục củng cố niềm tin về một hàng công giàu sức mạnh và kỹ thuật cho "Chiến binh Sao vàng" trong bối cảnh các đối thủ khu vực đang ngày càng tiến bộ.

Sự áp đảo của các câu lạc bộ nòng cốt

CLB Ninh Bình đóng góp quân số ấn tượng trong đợt tập trung này. Ngoài Tài Lộc, những cái tên quan trọng khác như thủ thành Đặng Văn Lâm, nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức cùng các hậu vệ Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo đều góp mặt. Điều này phản ánh phong độ ổn định của đội bóng này trong thời gian qua.

Tân vương V-League, Công An Hà Nội, cũng khẳng định vai trò trụ cột với 6 cầu thủ được triệu tập, bao gồm: Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc. Trong khi đó, CLB Hà Nội đóng góp 5 gương mặt ưu tú như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung và tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long.

Lộ trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 22/6. Toàn đội sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thực hiện chuyến tập huấn trọng điểm từ ngày 2/7 đến 14/7. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Sau chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở lại Hà Nội và thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây được coi là màn tổng duyệt quan trọng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả nhân sự lẫn lộ trình tập luyện, mục tiêu của toàn đội không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực.