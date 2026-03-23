HLV Kim Sang Sik trực tiếp xuống sân truyền lửa cho ĐT Việt Nam trước trận gặp Bangladesh Chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi trực tiếp tham gia tập luyện cùng học trò, tạo động lực cho ĐT Việt Nam trước mục tiêu trở lại top 100 FIFA.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua những ngày tập luyện cao độ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Bangladesh và Malaysia. Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu trở lại top 100 thế giới, HLV Kim Sang Sik đã mang đến một luồng sinh khí mới khi trực tiếp xỏ giày vào sân, cùng các học trò rèn quân.

Khi chiến lược gia trực tiếp thử lửa trên sân tập

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi tập vừa qua là khoảnh khắc ông Kim Sang Sik không còn đứng ngoài đường biên chỉ đạo với vẻ nghiêm nghị thường thấy. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hào hứng tham gia vào bài tập đá ma (rondo) quen thuộc cùng các tuyển thủ. Sự cởi mở của ông không chỉ rút ngắn khoảng cách thầy trò mà còn tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi.

HLV Kim Sang Sik tham gia bóng ma với các học trò.

Tuy nhiên, các học trò dường như không hề nể nang vị thuyền trưởng. Với những pha ban bật bóng nhanh, xử lý khéo léo và liên tục đổi hướng, nhóm tuyển thủ đã phối hợp nhịp nhàng khiến ông Kim phải di chuyển liên tục để bắt bài. Dù chạy đến bở hơi tai và phải xin dừng bước vì thấm mệt, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt vị chiến lược gia 47 tuổi.

Bài toán nhân sự và mục tiêu thăng hạng FIFA

Dù không khí tập luyện tích cực, Đội tuyển Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức nhất định về quân số. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son hiện phải tập riêng cùng bác sĩ do gặp vấn đề ở đùi trái. Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN vẫn chưa thể hội quân đầy đủ, buộc Ban huấn luyện phải linh hoạt điều chỉnh giáo án tập luyện để đảm bảo điểm rơi phong độ cho toàn đội.

Đáng chú ý, Đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi tăng hạng lên vị trí 103 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Đây được xem là cú hích tinh thần quan trọng trước khi toàn đội bước vào các trận đấu mang tính then chốt. Sự linh hoạt trong cách quản trị nhân sự của HLV Kim Sang Sik đang giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không như ý trước đó.

Mục tiêu trọng tâm của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong đợt tập trung này là giành kết quả tối đa trước Bangladesh và Malaysia. Những chiến thắng sắp tới không chỉ giúp Đội tuyển Việt Nam khẳng định lại vị thế tại khu vực mà còn hiện thực hóa mục tiêu trở lại top 100 thế giới. Với tinh thần hưng phấn và sự gắn kết đang dần hình thành, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một diện mạo khởi sắc của các chiến binh Sao Vàng.