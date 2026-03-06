HLV Kim Sang Sik trước cơ hội phá dớp lịch sử tại AFF Cup 2026 Giới chuyên môn Indonesia tin rằng HLV Kim Sang Sik sẽ giúp Việt Nam phá dớp lịch sử, trở thành chiến lược gia đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại AFF Cup 2026. Dù từng ba lần bước lên đỉnh vinh quang vào các năm 2008, 2018 và 2024, bóng đá Việt Nam vẫn chưa một lần bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở kỳ đại hội kế tiếp. Tuy nhiên, truyền thông khu vực, đặc biệt là tờ Bola Sport của Indonesia, đang đặt niềm tin lớn vào khả năng xoay chuyển cục diện của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Báo Indonesia tin HLV Kim sẽ giúp Việt Nam phá dớp.

Lời nguyền của những nhà vô địch

Trong quá khứ, những người tiền nhiệm lừng lẫy như Henrique Calisto hay Park Hang Seo đều nếm trải sự khắc nghiệt khi cố gắng duy trì vị thế số một. Sau vinh quang năm 2008 và 2018, đội tuyển Việt Nam đều không thể tái lặp thành tích ở giải đấu ngay sau đó. Sự thiếu hụt về tính kế thừa và áp lực từ các đối thủ đang trỗi dậy mạnh mẽ luôn là rào cản khó vượt qua.

Tờ Bola Sport nhận định: "Nhiệm vụ của ông Kim là bảo vệ danh hiệu vô địch cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vô địch Đông Nam Á hai lần liên tiếp". Điều này cho thấy tính chất cam go mà chiến lược gia người Hàn Quốc phải đối mặt trong hành trình sắp tới.

Vũ khí chiến thuật và nhân tố đột biến

Khác với những giai đoạn trước, triều đại của HLV Kim Sang Sik đang cho thấy sự ổn định nhờ lối chơi thực dụng và dàn nhân sự có chiều sâu. Điểm tựa lớn nhất của "Những chiến binh sao vàng" nằm ở hàng công, nơi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang thể hiện phong độ hủy diệt. Với danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2024 (8 bàn thắng), Xuân Son được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mũi nhọn chủ lực giúp Việt Nam hóa giải các hệ thống phòng ngự khu vực.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa nhóm trụ cột giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới đã giúp đội tuyển duy trì được tính liên tục trong lối chơi. Đây là yếu tố cốt lõi giúp ông Kim tự tin hướng tới mục tiêu phá bỏ lời nguyền lịch sử.

Lộ trình chinh phục AFF Cup 2026

Hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bắt đầu từ ngày 24/7 đến 26/8 năm 2026. Tại vòng bảng, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei/Timor Leste.

Việc nằm chung bảng với Indonesia – đối thủ đầy duyên nợ – sẽ là liều thuốc thử hạng nặng cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ngay từ giai đoạn khởi đầu. Nếu vượt qua được áp lực và duy trì phong độ ổn định, ông Kim Sang Sik hoàn toàn có thể ghi tên mình vào sử sách với tư cách huấn luyện viên đầu tiên giúp Việt Nam thống trị khu vực trong hai kỳ liên tiếp.