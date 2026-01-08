HLV Kim Sang-sik và áp lực bộc lộ trong trận hòa 0-0 của Việt Nam trước Singapore Trận hòa 0-0 trước Singapore tại lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026 đã phơi bày áp lực tâm lý cùng sự rối loạn trong quyết định nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Trận hòa 0-0 trước Singapore trên sân nhà thuộc khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ mang lại nỗi thất vọng về mặt tỷ số đối với tuyển Việt Nam, mà còn phản chiếu rõ nét áp lực tâm lý đè nặng lên huấn luyện viên Kim Sang-sik. Những gì diễn ra trên sân và ngoài đường biên đã phơi bày sự rối loạn cùng tâm trạng nôn nóng hiếm thấy ở nhà cầm quân 49 tuổi người Hàn Quốc.

Việt Nam bất ngờ bị Singapore cầm hòa trên sân nhà. Ảnh: VFF

Bất ổn chiến thuật từ các quyết định nhân sự vội vã

Sự nôn nóng của ông Kim Sang-sik bộc lộ rõ nhất qua những điều chỉnh nhân sự thiếu nhất quán. Quyết định rút Đình Bắc ra nghỉ ở phút 41, thời điểm hiệp một còn chưa kết thúc, là minh chứng rõ ràng cho việc vị thuyền trưởng này đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Dù đội tuyển vẫn tạo ra các cơ hội ăn bàn, việc thay người quá sớm phản ánh tâm lý hoảng loạn trong nỗ lực tìm kiếm bước đột biến.

Trái ngược với quyết định vội vàng ở hiệp một, những điều chỉnh ở giai đoạn cuối trận của ông Kim lại tỏ ra vô cùng chậm trễ. Việc tung các nhân tố mới vào sân ở phút 90+2’ dường như không mang lại giá trị chuyên môn khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây. Sự tương phản này cho thấy một tư duy điều hành trận đấu đang rơi vào bế tắc trước áp lực về thời gian và kết quả.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik dường như đã nôn nóng. Ảnh: VFF

Áp lực tâm lý ngoài đường biên và bài toán mang tên Indonesia

Bên cạnh các quyết định thay người, phản ứng của HLV Kim Sang-sik ngoài đường biên cũng cho thấy sự căng thẳng tột độ. Hình ảnh chiến lược gia người Hàn Quốc quỳ sụp xuống sân, vò đầu bứt tóc đầy tiếc nuối sau mỗi pha bỏ lỡ của các học trò là khoảnh khắc hiếm thấy ở một nhà cầm quân vốn nổi tiếng với sự điềm đạm. Điều này phản ánh áp lực lớn khi ông không thể giải quyết đối thủ bị đánh giá thấp hơn ngay trên sân nhà.

Nguồn gốc sâu xa của sự lo âu này đến từ thử thách khốc liệt phía trước tại sân Pakansari của Indonesia. Mong muốn giành chiến thắng sớm để cầm chắc tấm vé đi tiếp và cởi bỏ áp lực đã phản tác dụng khi các cầu thủ không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Lời thừa nhận "khó tìm ra điểm sáng" trong buổi họp báo sau trận của HLV Kim Sang-sik cho thấy chính ông cũng nhận thức rõ sự bế tắc trong hệ thống hiện tại, đòi hỏi một sự tĩnh tại và bản lĩnh hơn để vượt qua chặng đường gian khó sắp tới.