HLV Kim Sang-sik và bài toán Asian Cup 2027: Khi AFF Cup mới chỉ là điểm khởi đầu Vượt qua cái bóng của sự thống trị khu vực, tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027 với kỳ vọng phá vỡ giới hạn châu lục. Thử thách từ Hàn Quốc và UAE sẽ định danh giá trị thực sự của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau chức vô địch AFF Cup và chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trong hai năm qua, HLV Kim Sang-sik đã xác lập một vị thế vững chắc tại Đông Nam Á. Ông đã thành công trong việc vực dậy một tập thể rệu rã, biến đội tuyển Việt Nam thành một khối đoàn kết với tinh thần chiến đấu cao độ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng, để thực sự vươn tầm và khẳng định đẳng cấp, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần một dấu ấn đậm nét hơn tại đấu trường đỉnh cao nhất châu lục: Asian Cup 2027.

Với vị thế là đương kim vô địch, áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik là rất lớn.

Thước đo khắc nghiệt từ những đối thủ hạng nặng

Vào tháng 1 năm 2027, tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch Asian Cup với một thử thách cực đại ngay từ vòng bảng. "Những chiến binh sao vàng" rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của hai thế lực hàng đầu châu lục là Hàn Quốc và UAE, cùng ẩn số Yemen. Đáng chú ý, đây là bảng đấu có sự tương đồng kỳ lạ với hành trình của lứa U17 Việt Nam tại vòng loại châu Á trước đó.

Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, mức độ khốc liệt hoàn toàn khác biệt. Đẳng cấp thực sự của ông Kim Sang-sik sẽ được kiểm chứng khi đối đầu với những đối thủ nằm trong nhóm tinh hoa của bóng đá châu Á. Cần lưu ý rằng, ngoại trừ Thái Lan, phần lớn các bại tướng của tuyển Việt Nam trong hai năm qua đều nằm ngoài tốp 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, vượt qua vòng bảng tại giải đấu này sẽ là minh chứng rõ nhất cho thực lực của chiến lược gia sinh năm 1976.

Phá bỏ lằn ranh khu vực và di sản của HLV Park Hang-seo

Lịch sử bóng đá Đông Nam Á cho thấy ranh giới giữa việc thống trị khu vực và tiến xa tại châu lục luôn rất khắc nghiệt. Thái Lan dù sở hữu 7 chức vô địch AFF Cup nhưng chưa từng đặt chân vào tứ kết Asian Cup. Indonesia, bất chấp chiến dịch nhập tịch rầm rộ, cũng thường xuyên dừng bước sớm. Việt Nam từng hai lần lọt vào top 8 đội mạnh nhất (2007 và 2019), nhưng sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn khi mới chỉ có 2 chiến thắng trong 90 phút qua 12 trận tại các vòng chung kết châu Á.

Để bứt phá, HLV Kim Sang-sik cần tái hiện được "công thức chiến thắng" từ người tiền nhiệm Park Hang-seo. Đó là lối chơi phòng ngự phản công chủ động, pressing hiện đại và sự kỷ luật thép. Bài học từ việc ép Nhật Bản phải vất vả bảo toàn tỷ số ở tứ kết năm 2019 vẫn còn nguyên giá trị về mặt chiến thuật và tinh thần cho thế hệ hiện tại.

HLV Kim Sang-sik cần tạo ra "công thức chiến thắng" cho Việt Nam ở đấu trường Châu Á.

Năng lực nhân sự và nghệ thuật điều binh

Điểm tựa lớn nhất của HLV Kim Sang-sik lúc này là nguồn tài nguyên nhân sự dồi dào và đa dạng. Đội tuyển hiện tại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và sự trỗi dậy của các tài năng trẻ như Nguyễn Đình Bắc – chân sút đã ghi tới 10 bàn tại giải quốc nội.

Đặc biệt, sự bổ sung từ nguồn lực Việt kiều và cầu thủ nhập tịch đã giải quyết triệt để các hạn chế về hình thể và tư duy chiến thuật. Những cái tên như Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Jason Pendant Quang Vinh ở hàng thủ, cùng Xuân Son trên hàng công, mang lại khả năng tranh chấp tay đôi ngang ngửa với các cầu thủ tầm cỡ châu lục. Với đầy đủ các quân bài ưu tú nhất, bản lĩnh cầm quân của ông Kim sẽ là yếu tố quyết định tuyển Việt Nam có thể thực hiện cú nhảy vọt trên bản đồ bóng đá châu Á hay không.