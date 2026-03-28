HLV Kim Sang-sik và bài toán hàng công: Khi Xuân Son chưa hồi phục, Hoàng Hên là chìa khóa Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Xuân Son đang vật lộn với vấn đề thể lực sau chấn thương, HLV Kim Sang-sik đã tìm thấy lời giải từ sự đa năng của Đỗ Hoàng Hên để duy trì sức mạnh cho tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao quan trọng về mặt chiến thuật dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong khi chờ đợi "cỗ máy ghi bàn" Nguyễn Xuân Son tìm lại bản năng sát thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đặt niềm tin vào những phương án tấn công đa dạng, nơi những nhân tố mới như Đỗ Hoàng Hên đang dần khẳng định vai trò then chốt trong hệ thống của "Những chiến binh Sao vàng".

Bài toán thể lực và nhịp độ của Nguyễn Xuân Son

Sự kỳ vọng dành cho Nguyễn Xuân Son là rất lớn, nhưng thực tế cho thấy tiền đạo gốc Brazil vẫn chưa ở trạng thái lý tưởng nhất. Sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, HLV Kim Sang-sik đã tiết lộ một thông tin đáng lo ngại: chân sút chủ lực của CLB Nam Định đã tăng tới 4 kg trong thời gian điều trị chấn thương bắp đùi.

Việc tăng cân mất kiểm soát đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xoay xở và tốc độ bứt tốc của tiền đạo 29 tuổi. Trong 45 phút hiệp hai trận gặp Bangladesh, dù thi đấu đầy nỗ lực và tích cực di chuyển làm tường, Xuân Son vẫn bộc lộ sự lệch nhịp trong các pha xử lý cuối cùng. Những bước chạy của anh trở nên nặng nề hơn, khiến các tình huống phối hợp nhóm thiếu đi sự sắc lẹm thường thấy.

Xuân Son chưa lấy lại phong độ đỉnh cao.

Thống kê cho thấy sự sụt giảm rõ rệt về hiệu suất của Xuân Son. Nếu như tại ASEAN Club Championship anh bùng nổ với 7 bàn thắng, thì tại đấu trường V-League, anh mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công sau 6 vòng đấu. Sự nhạy bén trong việc đánh hơi không gian của Xuân Son dường như đã bị mài mòn sau 10 tháng rời xa sân cỏ, đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn từ Ban huấn luyện.

Chiến thuật "lấy tĩnh chế động" của HLV Kim Sang-sik

Thay vì thúc ép Xuân Son phải tỏa sáng ngay lập tức, HLV Kim Sang-sik đang áp dụng phương pháp tiếp cận thận trọng. Ông ưu tiên việc giúp học trò lấy lại thể trạng lý tưởng và giảm tải áp lực cho đôi chân vốn đang nhạy cảm sau chấn thương. Mục tiêu dài hạn mà chiến lược gia người Hàn Quốc hướng tới chính là AFF Cup diễn ra sau 4 tháng nữa.

Ở trận đấu tới gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, dù tuyển Việt Nam đã chắc suất đi tiếp, Xuân Son nhiều khả năng vẫn được sử dụng một cách có tính toán. Đây là cơ hội để anh tích lũy cảm giác bóng mà không bị quá tải về thể chất.

Đỗ Hoàng Hên: Hỏa lực mới từ tuyến hai

Trong khi chờ đợi sự trở lại của Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên đã nổi lên như một giải pháp hoàn hảo cho bài toán ghi bàn. Tiền vệ của CLB Hà Nội mang đến một làn gió mới với tư duy bóng đá hiện đại, được nhào nặn từ lò đào tạo La Masia và kinh nghiệm tích lũy tại châu Âu cũng như Nam Mỹ.

Bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên.

Sự hiện diện của Hoàng Hên giúp các pha chuyển đổi trạng thái của tuyển Việt Nam trở nên trực diện và mượt mà hơn. Với khả năng xử lý bóng một chạm tinh tế và những cú dứt điểm uy lực bằng chân trái, Hoàng Hên không chỉ làm tốt vai trò điều tiết mà còn là một "ngòi nổ" thực thụ khi xâm nhập vòng cấm. HLV Kim Sang-sik thậm chí đã thử nghiệm anh ở vị trí tiền đạo và bày tỏ sự hài lòng với tính đa năng này.

Xây dựng hệ thống không phụ thuộc cá nhân

Triết lý mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng là một tập thể mà bất kỳ vị trí nào cũng có thể trở thành mũi nhọn tấn công. Việc triệu tập nhiều tiền vệ sáng tạo như Hoàng Hên hay Hai Long cho thấy tham vọng giảm bớt áp lực ghi bàn cho các tiền đạo mũi nhọn.

Khi hệ thống tấn công vận hành nhịp nhàng với nhiều phương án dự phòng, Xuân Son sẽ có không gian và thời gian cần thiết để tìm lại chính mình. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Xuân Son và sự biến hóa của những nhân tố mới như Hoàng Hên đang tạo ra một nền tảng vững chắc, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.