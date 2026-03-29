HLV Kim Sang-sik và bài toán hàng công tuyển Việt Nam: Kiên nhẫn với Xuân Son, kích hoạt hỏa lực tuyến giữa HLV Kim Sang-sik đang xây dựng lối chơi đa diện cho tuyển Việt Nam, giảm phụ thuộc vào Xuân Son bằng cách kích hoạt hỏa lực từ tuyến giữa với những nhân tố mới như Đỗ Hoàng Hên.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng trong lối chơi dưới thời HLV Kim Sang-sik. Thay vì dồn toàn lực vào một trung phong duy nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc đang âm thầm xây dựng một hệ thống tấn công đa tầng, nơi các tiền vệ sẵn sàng sắm vai người kết liễu trong lúc chờ đợi ngôi sao số một Xuân Son tìm lại bản năng sát thủ.

Nỗ lực tìm lại bản ngã của Xuân Son

Sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, vấn đề thể trạng của Xuân Son đã trở thành tâm điểm chú ý. Tiền đạo sinh năm 1997 được xác nhận đã tăng 4kg và chưa thể lấy lại sự thanh thoát vốn có do hệ quả của chấn thương bắp đùi. Trên sân Thiên Trường, dù thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp hai, sự lạc nhịp trong các pha phối hợp và cảm giác bóng chưa tốt cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để thích nghi trở lại.

Xuân Son đang chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao

Thống kê chỉ ghi được 1 bàn sau 6 trận tại V-League mùa này là con số đáng báo động đối với một chân sút từng thống trị danh sách ghi bàn tại AFF Cup 2024. Với một cầu thủ có sải chân dài và trọng tâm cơ thể lớn, việc nôn nóng trở lại sau chấn thương bắp đùi có thể dẫn đến rủi ro tái phát rất cao. Đây là lý do HLV Kim Sang-sik đang áp dụng chế độ sử dụng "nhỏ giọt" đầy toan tính cho cậu học trò cưng.

Chiến thuật quản trị nhân sự của HLV Kim Sang-sik

Trận đấu sắp tới với Malaysia được coi là cơ hội lý tưởng để ông Kim tiếp tục thử nghiệm đội hình với cường độ vừa phải. Mục tiêu cốt lõi của ban huấn luyện không phải là một chiến thắng hủy diệt tại Asian Cup 2027 (nơi Việt Nam đã sớm giành vé), mà là chuẩn bị một phiên bản Xuân Son bùng nổ nhất cho chiến dịch AFF Cup diễn ra sau 4 tháng nữa.

Trong giai đoạn chuyển tiếp này, sự trỗi dậy của các nhân tố từ tuyến giữa đã mang lại tín hiệu tích cực. Đáng chú ý nhất là Đỗ Hoàng Hên, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội, người đang mang đến một hơi thở mới cho hệ thống tấn công. Với tư duy bóng đá hiện đại, Hoàng Hên không chỉ xuất sắc trong việc điều tiết mà còn cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm đầy đột biến.

Những nhân tố khác sẵn sàng tỏa sáng khi Xuân Son gặp vấn đề

Hệ thống tấn công đa diện

Việc Đỗ Hoàng Hên khoác lên mình chiếc áo số 9 và sẵn sàng dứt điểm uy lực bằng chân trái là một minh chứng cho thấy ý đồ của HLV Kim Sang-sik. Bên cạnh đó, những gương mặt như Hai Long cùng hàng tiền vệ cơ động đang giúp đội tuyển Việt Nam học cách vận hành hiệu quả mà không phụ thuộc quá mức vào bất kỳ cá nhân nào.

Tầm nhìn dài hạn của chiến lược gia người Hàn Quốc là xây dựng một tuyến giữa đủ mạnh để cầm nhịp và sáng tạo, từ đó giảm nhẹ áp lực ghi bàn cho các tiền đạo. Xuân Son vẫn là "quân bài tẩy" quan trọng nhất, nhưng khi anh trở lại với phong độ cao nhất, anh sẽ được đặt vào một hệ thống đã vận hành trơn tru và đa dạng hơn rất nhiều. Sự kết hợp giữa một trung phong đẳng cấp và hỏa lực tuyến giữa chính là công thức mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.