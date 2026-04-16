HLV Kim Sang-sik và bài toán lịch thi đấu 2026: Ưu tiên ĐTQG hay ASIAD? Đối mặt với sự chồng chéo giữa ASEAN Cup và ASIAD 2026, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ ưu tiên tối đa cho Đội tuyển Quốc gia nhằm bảo vệ ngôi vương và tích lũy điểm số FIFA cho mục tiêu World Cup.

Giai đoạn cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 được dự báo sẽ là một chương đầy thử thách đối với bóng đá Việt Nam. Với một lịch trình dày đặc trải dài trên nhiều cấp độ, HLV Kim Sang-sik đang đứng trước những quyết định chiến lược về mặt quản trị nhân sự và mục tiêu ưu tiên để đảm bảo sự phát triển bền vững cho bóng đá nước nhà.

Áp lực bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026

Thách thức lớn nhất trong năm 2026 chính là chiến dịch ASEAN Cup, dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đây là đấu trường mà Đội tuyển Việt Nam đang giữ vị thế đương kim vô địch với thành tích bất bại ở kỳ gần nhất. Áp lực đè nặng lên vai ông Kim Sang-sik không chỉ là giữ vững chiếc cúp mà còn là duy trì lối chơi thuyết phục trước các đối thủ khu vực ngày càng tiến bộ.

Với thể thức sân nhà - sân khách tại vòng loại trực tiếp, việc di chuyển liên tục và duy trì điểm rơi phong độ trong hơn một tháng thi đấu là một bài toán thể lực khắc nghiệt. Theo các chuyên gia, việc ĐTQG tập trung tối đa nguồn lực cho giải đấu này là điều bắt buộc để khẳng định vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á.

Chiến lược FIFA Days và mục tiêu World Cup 2030

Ngay sau ASEAN Cup, đội tuyển sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 (từ 21/9 đến 6/10). Đây không đơn thuần là một giải đấu khu vực mở rộng mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với lộ trình vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam. Vì giải đấu diễn ra trong lịch FIFA Days, mọi kết quả đều tác động trực tiếp đến vị trí trên bảng xếp hạng thế giới.

Việc tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng FIFA là mục tiêu hàng đầu, giúp Việt Nam có được lợi thế trong nhóm hạt giống khi bốc thăm vòng loại World Cup 2030. Đây chính là lý do khiến HLV Kim Sang-sik buộc phải dồn toàn lực cho ĐTQG, ngay cả khi lịch thi đấu này trùng khớp với môn bóng đá nam tại Á vận hội (ASIAD 2026).

Phương án chuyển giao tại ASIAD 2026

Trong bối cảnh ông Kim bận rộn với các mục tiêu của ĐTQG, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã định hình một lộ trình mới cho lứa trẻ. Thay vì sử dụng đội hình mạnh nhất có thể, nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 dự kiến sẽ là lứa cầu thủ U21.

Chiến lược này mang lại hai lợi ích lớn:

Cho phép ông Kim tập trung tối đa vào mục tiêu chiến lược của ĐTQG. Tạo lớp kế cận: Các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát tại đấu trường châu lục để chuẩn bị cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Về nhân sự trên băng ghế chỉ đạo, ông Đinh Hồng Vinh đang được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí quyền HLV trưởng tại ASIAD. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác đào tạo trẻ và vai trò trợ lý tại ĐTQG, ông Vinh được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính xuyên suốt về triết lý bóng đá mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng cho các cấp độ đội tuyển.

Tầm nhìn dài hạn

Quyết định tách biệt nhiệm vụ giữa ĐTQG và đội trẻ tại ASIAD cho thấy sự chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý của bóng đá Việt Nam. Thay vì dàn trải nguồn lực dẫn đến nguy cơ thất bại ở tất cả các mặt trận, việc xác định rõ mục tiêu trọng điểm (ĐTQG và bảng xếp hạng FIFA) sẽ tạo tiền đề vững chắc cho giấc mơ World Cup trong tương lai gần.