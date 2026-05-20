HLV Kim Sang-sik và bài toán lịch thi đấu: Chọn AFF Cup hay sân chơi triệu đô FIFA ASEAN Cup? Với khoảng cách chưa đầy một tháng giữa hai giải đấu, ông Kim Sang-sik đối mặt áp lực cân bằng giữa thành tích khu vực và mục tiêu thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiến lược gia Kim Sang-sik đang rơi vào tình thế nan giải khi lịch thi đấu quốc tế cuối năm 2026 trở nên dày đặc một cách bất thường. Việc hai giải đấu quan trọng là AFF Cup và FIFA ASEAN Cup diễn ra sát nút đang đặt ra thách thức cực đại cho công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng nửa cuối năm 2026.

Theo lịch dự kiến, hành trình tại AFF Cup sẽ khép lại vào ngày 26/08. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn 26 ngày sau, vào ngày 21/09, đội tuyển Việt Nam sẽ phải bước vào chiến dịch FIFA ASEAN Cup – một sân chơi hoàn toàn mới với quy mô và mức độ cạnh tranh được đánh giá là khắc nghiệt hơn hẳn.

Sức hút từ sân chơi triệu đô của FIFA

Dù AFF Cup luôn là ưu tiên hàng đầu về mặt truyền thống và cảm xúc của người hâm mộ, nhưng FIFA ASEAN Cup lại sở hữu những giá trị thực tế không thể bỏ qua. Giải đấu do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khởi xướng được tổ chức vào các ngày FIFA Days, cho phép các đội tuyển tích lũy lượng điểm số khổng lồ để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng thế giới.

Bên cạnh điểm số, yếu tố tài chính cũng tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Với tổng quỹ thưởng lên tới 4 triệu USD, đội vô địch FIFA ASEAN Cup có thể nhận về 1 triệu USD. Con số này cao gấp hơn 3 lần mức thưởng 300.000 USD mà bóng đá Việt Nam từng nhận được khi đăng quang tại AFF Cup trước đây.

Áp lực từ sự kỳ vọng và nguy cơ quá tải

Với vị trí 99 thế giới, Việt Nam được xếp vào hạng 1 của FIFA ASEAN Cup, đồng nghĩa với việc sẽ phải chạm trán những đối thủ mạnh trong khu vực cùng các khách mời chất lượng như Ấn Độ hay Trung Quốc. Đây là những trận đấu đòi hỏi nền tảng thể lực và sự tập trung cao độ.

Nếu HLV Kim Sang-sik quyết định dồn toàn lực cho AFF Cup với mật độ có thể lên tới 8 trận đấu, nguy cơ các trụ cột bị vắt kiệt sức trước khi bước vào giải đấu của FIFA là rất lớn. Ngược lại, bất kỳ sự lơ là nào tại đấu trường khu vực truyền thống cũng có thể khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Để giải quyết bài toán này, ông Kim Sang-sik bắt buộc phải thực hiện chiến lược xoay tua đội hình một cách khoa học. Việc mở rộng danh sách triệu tập và xây dựng một đội hình có chiều sâu, đảm bảo sự chênh lệch trình độ giữa các phương án dự phòng và đội hình chính là yếu tố then chốt. Chỉ khi có được lực lượng dày dặn, đội tuyển Việt Nam mới có hy vọng hoàn thành cả hai mục tiêu: giữ vững vị thế tại Đông Nam Á và bứt phá trên bản đồ bóng đá thế giới.