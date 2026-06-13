HLV Kim Sang Sik và bài toán loại người: Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026 Việc sở hữu lực lượng dồi dào ở cả ba tuyến khiến HLV Kim Sang Sik đối mặt áp lực lớn khi phải gạch tên nhiều ngôi sao chất lượng để tối ưu đội hình dự giải.

Hôm nay, ngày 13/6, sự chú ý của giới mộ điệu đổ dồn vào bản danh sách triệu tập chính thức của Đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đối với HLV Kim Sang Sik, đây không đơn thuần là việc chọn người, mà là một cuộc đấu trí chiến thuật để tìm ra những mảnh ghép hoàn hảo nhất cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương của bóng đá khu vực.

Áp lực từ sự dồi dào nhân sự hiếm thấy

Khác với những giai đoạn khủng hoảng nhân sự trước đây, Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể ở mọi vị trí. Trong khi những trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức hay tiền đạo nhập tịch Xuân Son gần như nắm chắc suất đá chính, cuộc đua ở các vị trí còn lại đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Ông Kim sẽ đau đầu chốt đội hình dự ASEAN Cup 2026.

Tại hàng phòng ngự, sự trở lại của các cựu binh dày dạn kinh nghiệm kết hợp cùng sự tiến bộ vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ đã tạo ra một "rừng" trung vệ có phong độ cao tại V-League. Tuyến tiền vệ cũng chật chội không kém khi nhiều gương mặt đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo câu lạc bộ, buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa yếu tố sáng tạo và khả năng đánh chặn.

Hàng công và cuộc cạnh tranh nghẹt thở

Đặc biệt, sự xuất hiện của các nhân tố mới nhập tịch đã biến hàng tiền đạo thành một "chiến trường" thực sự. Đây là tín hiệu tích cực nhưng lại đẩy ông Kim vào thế khó: việc loại bỏ một cái tên đôi khi không phải vì họ kém cỏi, mà đơn giản vì họ là nạn nhân của một hệ thống cần sự cân bằng tuyệt đối.

Triết lý thực dụng: Khả năng thích nghi là ưu tiên số một

Lịch sử ASEAN Cup 2024 đã chứng minh thành công của Đội tuyển Việt Nam không chỉ dựa vào sự tỏa sáng cá nhân mà đến từ hệ thống vận hành trơn tru. HLV Kim Sang Sik, một người đề cao tính thực dụng, đã khẳng định danh tiếng hay thâm niên không phải là "tấm kim bài" bảo đảm vị trí chính thức.

ĐT Việt Nam có dàn nhân sự chất lượng ở 3 tuyến.

Tiêu chí hàng đầu để lựa chọn nhân sự lần này là khả năng thích nghi với sơ đồ chiến thuật và duy trì trạng thái thể lực ổn định dưới mật độ thi đấu dày đặc. Mỗi buổi tập sắp tới sẽ là một bài kiểm tra bản lĩnh, nơi các cầu thủ phải chứng minh họ đủ sức bền cho một giải đấu kéo dài nhiều tuần.

Nhìn rộng hơn, việc phải gạt tên những cầu thủ giỏi là một "nỗi đau đầu dễ chịu" cho thấy nền tảng nhân sự của bóng đá Việt Nam đang ở độ chín. Bản danh sách công bố vào ngày 13/6 không chỉ là danh sách thi đấu, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng và bản sắc mà ông Kim muốn xây dựng cho Những chiến binh sao vàng.