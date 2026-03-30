HLV Kim Sang-sik và bài toán Nguyễn Xuân Son: Khi vũ khí hạng nặng cần sắm vai siêu dự bị Trong bối cảnh chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể được HLV Kim Sang-sik sử dụng như một quân bài chiến thuật từ băng ghế dự bị cho trận đại chiến với Malaysia.

Chiến thắng 3-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh đã mang lại những tín hiệu tích cực về mặt kết quả, nhưng đồng thời cũng phơi bày một bài toán hóc búa trên hàng công. Nguyễn Xuân Son, chân sút nhập tịch được kỳ vọng nhất, đang đối mặt với những nghi ngại lớn về phong độ và thể lực ngay trước thềm cuộc đối đầu then chốt với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son chưa đạt phong độ và thể trạng tốt nhất.

Rào cản thể trạng sau chấn thương

Tại trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy vừa qua, tiền đạo sinh năm 1997 chỉ được tung vào sân từ hiệp hai. Bất chấp sự nỗ lực và khát khao thể hiện trong màu áo mới, ngôi sao của Thép Xanh Nam Định đã không thể để lại những dấu ấn chuyên môn sắc nét như kỳ vọng. Nguyên nhân cốt lõi được HLV Kim Sang-sik chỉ ra chính là vấn đề thể lực sau một thời gian dài dưỡng thương.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc thẳng thắn chia sẻ về việc cần kiểm soát chặt chẽ cân nặng và nhịp độ thi đấu của học trò. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm về thể trạng, trong đó có cân nặng của Xuân Son. Thời gian qua cậu ấy gặp chấn thương nên khả năng di chuyển chưa thực sự tốt". Những phát biểu này ngầm xác nhận rằng chân sút gốc Brazil vẫn cần thêm thời gian để tìm lại bản ngã sát thủ của mình.

Áp lực từ sự soi xét của truyền thông khu vực

Sự sa sút tạm thời của "vũ khí hủy diệt" bên phía ĐT Việt Nam đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông khu vực. Một tờ báo thể thao uy tín tại Thái Lan đã đưa ra những nhận định khá gay gắt về thể hình và chất lượng di chuyển của Xuân Son, cho rằng anh không còn giữ được sự linh hoạt như trước đây. Những đánh giá này đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội từ người hâm mộ trong nước.

Xuân Son vẫn là trung phong số 1 của ĐTQG Việt Nam hiện tại.

Mặc dù nhận được sự bảo vệ từ các cổ động viên Việt Nam, nhưng thực tế sân cỏ là điều không thể phủ nhận. Việc đánh giá một cầu thủ đang trong quá trình hồi phục cần sự khách quan, nhưng áp lực thành tích tại Vòng loại Asian Cup không cho phép bất kỳ sai số nào trong tính toán nhân sự.

Chiến thuật "siêu dự bị" cho đại chiến Malaysia

Trước một đối thủ có lối chơi giàu thể lực và áp sát khó chịu như Malaysia, việc mạo hiểm sử dụng một tiền đạo chưa đạt 100% phong độ ngay từ đầu có thể làm phá vỡ cấu trúc pressing của toàn đội. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik đang đứng trước một lựa chọn mang tính thực dụng và sắc bén hơn: biến Xuân Son thành một quân bài chiến lược từ băng ghế dự bị.

Tung Xuân Son vào sân ở hiệp hai, khi hàng thủ đối phương đã bắt đầu tiêu hao thể lực, sẽ là thời điểm lý tưởng để tố chất sát thủ, khả năng tì đè và kinh nghiệm của anh phát huy tối đa hiệu quả. Đây không phải là sự hạ thấp vai trò, mà là cách tối ưu hóa nguồn lực để bảo vệ cầu thủ và tạo ra sự đột biến bất ngờ trong những thời điểm then chốt của trận đấu. Với đẳng cấp vốn có, Xuân Son hoàn toàn có thể trở thành một "siêu dự bị" định đoạt số phận trận đấu cho Đội tuyển Việt Nam.