HLV Kim Sang-sik và bài toán nhạc trưởng: Hoàng Đức, Quang Hải hay Đỗ Hoàng Hên? Sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên bên cạnh hai ngôi sao Hoàng Đức và Quang Hải tạo ra cuộc cạnh tranh tam mã đầy thú vị, giúp đội tuyển Việt Nam đa dạng hóa lối chơi cho các mục tiêu quốc tế sắp tới.

Trong bóng đá hiện đại, vai trò "nhạc trưởng" được ví như bộ não điều tiết nhịp độ và mở ra các phương án tấn công mang tính quyết định. Tại đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu một "cơn đau đầu dễ chịu" khi có trong tay ba ứng viên sáng giá cho vị trí này: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio).

Hoàng Đức và Quang Hải: Những biểu tượng của vinh quang

Nhìn lại lịch sử cận đại của bóng đá Việt Nam, Quang Hải và Hoàng Đức là hai nhân tố đại diện cho những đỉnh cao khác nhau. Nếu Quang Hải là linh hồn trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 với những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân, thì Hoàng Đức lại đóng vai trò nhạc trưởng hiện đại, giúp đội tuyển lên ngôi tại AFF Cup 2024 bằng khả năng bao quát và kiểm soát không gian vượt trội.

Quang Hải và Hoàng Đức sẽ cạnh tranh vị trí nhạc trưởng trên tuyển Việt Nam.

Cả hai cầu thủ này đều đang ở độ chín sự nghiệp và sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tuy nhiên, sự cạnh tranh không chỉ dừng lại ở hai cái tên nội binh khi Đỗ Hoàng Hên xuất hiện như một lựa chọn mang tính đột phá cho đội hình của ông Kim Sang-sik.

Đỗ Hoàng Hên: Kinh nghiệm và tư duy kỹ thuật Nam Mỹ

Khác với lối chơi quen thuộc của các cầu thủ nội, Đỗ Hoàng Hên mang đến sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tư duy chơi bóng hiện đại sau 5 năm chinh chiến tại V-League. Ở tuổi 32, tiền vệ gốc Brazil sở hữu sự điềm tĩnh cần thiết để duy trì cấu trúc đội hình trong những thời điểm chịu áp lực lớn.

Đặc biệt, khả năng áp sát vòng cấm và dứt điểm từ xa của anh cung cấp một phương án giải quyết bế tắc hiệu quả. Sự góp mặt của một cầu thủ nhập tịch chất lượng cao như Hoàng Hên không chỉ gia tăng sức mạnh chuyên môn mà còn tạo ra động lực thúc đẩy các nội binh như Hoàng Đức và Quang Hải phải không ngừng nỗ lực để giữ vững vị trí.

Hendrio có thể là một lựa chọn cho ông Kim Sang-sik.

Linh hoạt chiến thuật cho lộ trình World Cup và Asian Cup

Với ba quân bài chất lượng, ban huấn luyện có thể linh hoạt thay đổi sơ đồ tùy theo đặc thù của từng đối thủ. Trước những đội bóng giàu thể lực như Malaysia hoặc các đối thủ tại vòng loại Asian Cup 2027, việc luân chuyển giữa sự đột biến của Quang Hải, khả năng điều tiết của Hoàng Đức và sự lỳ lợm của Hoàng Hên sẽ giúp lối chơi của Việt Nam trở nên khó lường hơn.

Sự dư dả về nhân sự ở vị trí trọng yếu này là tín hiệu lạc quan cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Cuộc cạnh tranh lành mạnh này hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo tấn công biến ảo, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trên đấu trường châu lục.