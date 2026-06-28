HLV Kim Sang Sik và bài toán nhân sự trước ASEAN Cup 2026: Bản lĩnh trong tâm bão chấn thương Trước tình trạng sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, HLV Kim Sang Sik vẫn cho thấy sự điềm tĩnh và chiến lược quản trị rủi ro khôn ngoan nhằm bảo toàn sức mạnh cho tuyển Việt Nam.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang đối mặt với những thử thách lớn về mặt quân số. Sau gần một tuần hội quân, sân tập của đội tuyển vẫn chưa thể đón chào đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất. Dư âm từ một mùa giải quốc nội khốc liệt đã bào mòn thể lực của các trụ cột, để lại một danh sách bệnh binh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với một bài toán nhân sự. Ảnh: Getty Images.

Cơn đau đầu từ lịch thi đấu dày đặc

Điển hình cho cuộc khủng hoảng nhân sự hiện tại là trường hợp của tân binh Đăng Khoa. Dù đã lên tập trung cùng đội, cầu thủ này vẫn chưa thể xỏ giày ra sân tập buổi nào do những vấn đề về thể lực. Sự vắng mặt của các nhân tố then chốt không chỉ làm xáo trộn các tính toán chiến thuật của HLV Kim Sang Sik mà còn cản trở việc lắp ráp đội hình và thử nghiệm các mảng miếng phối hợp mới.

Nhìn từ góc độ chuyên môn, việc thiếu hụt quân số ngay trong giai đoạn chạy đà là một bất lợi lớn. Bất kỳ nhà cầm quân nào cũng mong muốn có được lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu để tăng cường sự kết nối giữa các tuyến. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc ở cấp độ câu lạc bộ đã khiến nhiều tuyển thủ rơi vào tình trạng quá tải, dẫn đến những chấn thương dai dẳng hoặc chưa đạt trạng thái thi đấu lý tưởng.

Quản trị rủi ro: Lựa chọn của sự kiên nhẫn

Thay vì tỏ ra nóng vội hay ép buộc các học trò phải sớm trở lại với cường độ cao, HLV Kim Sang Sik đã chọn một hướng đi khác: sự kiên nhẫn. Chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên việc phục hồi hoàn toàn cho các cầu thủ trước khi bước vào chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc. Đây được xem là một quyết định quản trị rủi ro sắc sảo, nhằm tránh biến đại bản doanh đội tuyển thành một "bệnh viện thu nhỏ".

HLV Kim cho thấy bản lĩnh trước những khó khăn. Ảnh: Getty Images.

Việc thấu hiểu tình trạng thể chất của cầu thủ Việt Nam cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của ông Kim với môi trường bóng đá sở tại. Ông hiểu rằng, một khởi đầu chậm chạp nhưng an toàn sẽ mang lại giá trị bền vững hơn là sự vội vã dẫn đến những ca tái phát chấn thương đáng tiếc vào phút chót.

Tầm nhìn hướng tới ngày 24/7

Cuộc đua đến ngôi vương ASEAN Cup 2026 là một hành trình dài hơi, và điểm rơi phong độ cần được tính toán kỹ lưỡng cho trận mở màn gặp Timor Leste vào ngày 24/7 tới. HLV Kim Sang Sik hiện vẫn đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát kế hoạch chuẩn bị và có sẵn các phương án dự phòng hiệu quả cho mọi tình huống.

Sự tỉnh táo và biết cách nói "không" với áp lực thời gian chính là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam vững bước. Việc kiên nhẫn chờ đợi từng vị trí trở lại với thể trạng sung mãn nhất không chỉ là bài toán về y tế, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của một nhà cầm quân biết cách vượt qua nghịch cảnh để hướng tới mục tiêu tối thượng.