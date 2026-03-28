HLV Kim Sang-sik và bài toán thể lực của Nguyễn Xuân Son: Kiên nhẫn chờ sát thủ trở lại Chiến lược gia người Hàn Quốc thận trọng với đà hồi phục của Nguyễn Xuân Son sau khi học trò tăng 4kg, đồng thời xây dựng hệ thống tấn công linh hoạt quanh Đỗ Hoàng Hên.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thực hiện chính sách dụng binh đầy kiên nhẫn đối với tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son trong bối cảnh chân sút này chưa đạt trạng thái thể trạng và phong độ đỉnh cao. Quyết định này được đưa ra sau khi ban huấn luyện nhận diện những rào cản về cân nặng và dư âm chấn thương đang kìm hãm khả năng bùng nổ của ngôi sao thuộc biên chế Nam Định.

HLV Kim Sang-sik kiên nhẫn với Xuân Son.

Rào cản thể lực và phong độ thực tế

Sau thắng lợi trước Bangladesh, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thẳng thắn chỉ ra những trở ngại mà học trò đang gặp phải. Cụ thể, Xuân Son đã tăng tới 4kg trong thời gian dưỡng thương bắp đùi, khiến các bước di chuyển trên sân trở nên nặng nề và thiếu đi sự nhạy bén đặc trưng. Thống kê tại đấu trường V-League cũng phản ánh sự sa sút này khi anh mới chỉ ghi được 1 bàn sau 6 trận đấu đầu mùa.

Trong 45 phút hiệp hai trận giao hữu vừa qua, chân sút 29 tuổi dù thi đấu nỗ lực nhưng vẫn bộc lộ những pha phối hợp lạc nhịp với đồng đội. Nhận thấy rủi ro tái phát chấn thương tiềm ẩn, ông Kim Sang-sik đã yêu cầu học trò tránh các pha va chạm mạnh và không hoạt động quá công suất trong giai đoạn này.

Chiến thuật linh hoạt quanh nhân tố La Masia

Để khỏa lấp khoảng trống hỏa lực hiện tại, Đỗ Hoàng Hên đang nổi lên như một giải pháp thay thế hoàn hảo trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik. Với tư duy bóng đá hiện đại được đào tạo tại lò La Masia danh tiếng, Hoàng Hên mang đến sự cơ động và biến hóa cho tuyến giữa. Ông Kim khẳng định sẵn sàng đẩy cầu thủ này lên đá cao như một tiền đạo để tận dụng khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm uy lực.

Sự tỏa sáng của Hoàng Hên không chỉ giúp đội tuyển vận hành lối chơi chuyển đổi trạng thái trơn tru mà còn giảm bớt sự lệ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Quan điểm của nhà cầm quân người Hàn Quốc rất rõ ràng: ưu tiên xây dựng một hệ thống tấn công hoàn chỉnh dựa trên sức mạnh tập thể thay vì mạo hiểm với một ngôi sao chưa đạt 100% phong độ.

Mục tiêu dài hạn AFF Cup

Nhìn chung, thái độ thận trọng của ban huấn luyện là hoàn toàn có cơ sở khi đội tuyển đã chắc suất dự Asian Cup 2027. Mục tiêu tối thượng lúc này là giúp Nguyễn Xuân Son đạt được phiên bản tối ưu nhất cho đấu trường AFF Cup diễn ra sau 4 tháng nữa.

HLV Kim Sang-sik vẫn dành lời khích lệ để học trò vững tâm: "Xuân Son đang trong quá trình hồi phục và lấy lại phong độ. Đó là điều rất đáng chờ đợi ở trận tới, khi cậu ấy có thể hoạt động rộng hơn, phối hợp tốt hơn". Trong hệ thống chiến thuật đang dần hoàn thiện, Xuân Son được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng, là "vũ khí hạng nặng" được mài giũa kỹ lưỡng để sẵn sàng bùng nổ đúng thời điểm quan trọng nhất.