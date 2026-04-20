HLV Kim Sang-sik và bài toán Tiến Linh: Khi 'số 9' hay nhất đánh mất chính mình Chỉ ghi 3 bàn sau 19 vòng đấu V-League 2025/26, Nguyễn Tiến Linh đang khiến kế hoạch của HLV Kim Sang-sik đảo lộn khi hàng công tuyển Việt Nam thiếu đi một trung phong đẳng cấp.

Phong độ sụt giảm bất ngờ của Nguyễn Tiến Linh tại V-League 2025/26 đang trở thành bài toán hóc búa nhất đối với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Từ vị thế một chân sút chủ lực không thể thay thế, tiền đạo sinh năm 1997 đang dần đánh mất bản năng sát thủ, để lại một khoảng trống mênh mông trên hàng công và nỗi lo âu thường trực cho HLV Kim Sang-sik trước thềm các giải đấu lớn.

Khủng hoảng con số: Khi 'bản năng sát thủ' ngủ quên

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam những năm gần đây, Nguyễn Tiến Linh luôn được xem là hình mẫu trung phong lý tưởng với khả năng chọn vị trí thông minh và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Tuy nhiên, những số liệu thống kê tại V-League mùa giải 2025/26 đang vẽ nên một bức tranh hoàn toàn tương phản và gióng lên hồi chuông báo động đỏ cho tiền đạo này.

Sau 19 vòng đấu đã qua, Tiến Linh mới chỉ có vỏn vẹn 3 pha lập công cho CLB Công an TP.HCM. Để thấy rõ sự đi xuống này, hãy nhìn lại mùa giải trước đó khi anh sở hữu tới 13 bàn thắng và luôn nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới nội. Việc chỉ đạt hiệu suất bằng chưa đầy 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái là một thực tế phũ phàng, dẫn đến quyết định không triệu tập anh trong đợt tập trung gần nhất của đội tuyển quốc gia.

Tiến Linh đứng trước nguy cơ mất suất ở tuyển Việt Nam.

Nghịch lý của HLV Kim Sang-sik: Càng thiếu lại càng nhớ

Sự vắng mặt của Tiến Linh trên đội tuyển có vẻ hợp lý về mặt phong độ hiện tại, nhưng xét về khía cạnh chiến thuật, đó là một tổn thất lớn cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Có một nghịch lý đang tồn tại: dù đang sa sút tại CLB, nhưng dưới triều đại của HLV Kim Sang-sik, Tiến Linh vẫn là chân sút nội hiệu quả nhất.

Thống kê cho thấy về hiệu suất ghi bàn trong màu áo tuyển dưới thời ông Kim, Tiến Linh chỉ xếp sau tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Điều này chứng tỏ rằng khi được đặt vào một hệ thống phù hợp và đạt trạng thái tâm lý ổn định, chân sút gốc Hải Dương vẫn mang lại những giá trị mà không nhiều tiền đạo nội hiện nay làm được. Việc anh "mất dấu" không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn làm đảo lộn các phương án tấn công đã được xây dựng công phu của đội tuyển Việt Nam.

Giá trị của kinh nghiệm và tư duy 'số 9' hiện đại

Tại sao HLV Kim Sang-sik lại lo lắng đến vậy khi Tiến Linh sa sút? Câu trả lời nằm ở kinh nghiệm và tư duy chơi bóng đặc trưng của anh. Trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim, vị trí trung phong không chỉ yêu cầu ghi bàn mà còn phải biết làm tường, thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các vệ tinh như Quang Hải hay Tuấn Hải băng lên dứt điểm.

Tiến Linh sở hữu thể hình lý tưởng và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn ở các đấu trường đỉnh cao như vòng loại World Cup hay AFF Cup. Anh biết cách xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng để kết liễu đối thủ. Trong bối cảnh bóng đá nội đang khan hiếm những "số 9" cổ điển chất lượng, sự sa sút của anh khiến hàng công đội tuyển trở nên mỏng manh và thiếu sức nặng hơn bao giờ hết.

Tiến Linh cần sớm vực dậy phong độ.

7 vòng đấu cho một cuộc hồi sinh

Phía trước Tiến Linh vẫn còn 7 vòng đấu nữa tại V-League 2025/26 để tìm lại cảm giác bóng và chứng minh giá trị với HLV Kim Sang-sik. Sự hồi sinh của tiền đạo này mang ý nghĩa sống còn đối với bộ khung hàng công đội tuyển Việt Nam trong các chiến dịch quan trọng sắp tới.

Nếu Tiến Linh tìm lại được bản năng ghi bàn, đó sẽ là liều thuốc giải tỏa áp lực cực lớn cho ban huấn luyện. Ngược lại, nếu tình trạng im hơi lặng tiếng tiếp tục kéo dài, một cuộc chuyển giao quyền lực trên hàng công là điều khó tránh khỏi, và vị trí vốn được xem là mặc định của Tiến Linh sẽ thuộc về những cái tên mới đầy khát khao hơn.