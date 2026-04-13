HLV Kim Sang-sik và bài toán tử huyệt nơi tuyến giữa đội tuyển Việt Nam Dù duy trì mạch 17 trận bất bại, đội tuyển Việt Nam đang bộc lộ lỗ hổng phòng ngự nghiêm trọng khi sử dụng bộ đôi Quang Hải - Hoàng Đức mà thiếu một máy quét thực thụ.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua những ngày tháng thăng hoa dưới triều đại HLV Kim Sang-sik với chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Những chiến thắng trước Bangladesh và Malaysia không chỉ giúp bóng đá Việt Nam mở màn năm 2026 đầy mỹ mãn mà còn đưa "Chiến binh sao vàng" trở lại vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA sau hai năm đầy biến động.

Quang Hải - Hoàng Đức là cặp tiền vệ trung tâm quen thuộc của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đằng sau những con số thống kê ấn tượng ấy là một bài toán hóc búa về sự cân bằng chiến thuật. Tuyến giữa đang trở thành một "con dao hai lưỡi" thực sự trong sơ đồ 3-4-3 mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang vận hành. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách bố trí nhân sự tại khu vực trung lộ, nơi sự sáng tạo đang lấn át hoàn toàn khả năng phòng ngự chủ động.

Sự dư thừa sáng tạo từ bộ đôi kèo trái

Trong các trận đấu gần đây, HLV Kim Sang-sik đã mạnh dạn sử dụng bộ đôi tiền vệ có thiên hướng tấn công thuần túy là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Xét về mặt sáng tạo, đây là một "đầu não" tấn công cực kỳ sắc bén. Cả hai đều thuận chân trái, sở hữu kỹ năng thoát pressing, chuyền bóng một chạm và kiến thiết lối chơi ở đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Chính sự xuất hiện của bộ đôi này đã giúp những mũi nhọn phía trên như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên liên tục được cung cấp bóng để ghi tới 6 bàn thắng chỉ sau 2 trận. Tuy nhiên, lịch sử bóng đá luôn chỉ ra rằng một hàng tiền vệ mạnh cần sự bù trừ lẫn nhau. Thông thường, một cầu thủ có thiên hướng dâng cao kiến thiết cần một máy quét đá bên cạnh để dọn dẹp và đánh chặn. Thế nhưng, Quang Hải và Hoàng Đức lại có quá nhiều điểm tương đồng về phong cách thi đấu.

Lỗ hổng phòng ngự và bài học từ trận Malaysia

Khi phải đối đầu với một Malaysia đầy sức mạnh và tốc độ, tuyến giữa của Việt Nam đã bộc lộ rõ sự thua thiệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi và thu hồi bóng. Những khoảng hở trung lộ xuất hiện liên tục khi cả hai tiền vệ trung tâm đều có xu hướng dâng cao hoặc đứng sai vị trí bọc lót, tạo điều kiện cho các chân sút đối phương như Faisal Halim hay Endrick liên tục uy hiếp khung thành.

Tuyến giữa Việt Nam thừa sáng tạo, thiếu máy quét.

Tại cấp độ câu lạc bộ, cả hai ngôi sao này đều phát huy tối đa năng lực nhờ có những "vệ sĩ" tận tụy phía sau. Quang Hải tại CLB Công an Hà Nội luôn có Lê Phạm Thành Long hoặc Stefan Mauk sắm vai đánh chặn. Tương tự, Hoàng Đức tại Ninh Bình cũng thi đấu thăng hoa nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ Nguyễn Đức Chiến. Việc HLV Kim Sang-sik đẩy cả hai vào sân cùng lúc mà thiếu đi một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa đã vô tình đặt hàng thủ vào tình thế báo động.

Tìm lại sự cân bằng cho chiến dịch AFF Cup

Nhìn lại quá khứ, thành công của HLV Park Hang-seo trước đây gắn liền với mẫu tiền vệ toàn năng như Đỗ Hùng Dũng – người vừa giỏi thu hồi bóng, vừa chỉn chu trong phát động tấn công. Khi Hùng Dũng sa sút do chấn thương, khoảng trống ông để lại vẫn chưa được khỏa lấp một cách hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không thể bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup với một khu trung tuyến thiếu ổn định, nơi ai cũng muốn làm nghệ sĩ mà thiếu đi những người sẵn sàng lăn xả.

Giải pháp khả dĩ nhất lúc này là bố trí Hoàng Đức đá cặp cùng một tiền vệ phòng ngự thực thụ và đẩy Quang Hải lên cao hơn trong sơ đồ tấn công. Tin vui cho chiến lược gia người Hàn Quốc là những "người không phổi" đang dần trở lại. Doãn Ngọc Tân – tiền vệ chơi ấn tượng tại AFF Cup 2024 đã bình phục chấn thương và đang là trụ cột tại CLB Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Lê Phạm Thành Long với sự tiến bộ về khả năng công thủ toàn diện cũng là một lựa chọn đáng tin cậy.

Đội tuyển Việt Nam cần một sự nhịp nhàng và thực dụng hơn ở khu trung tuyến để có thể đối đầu với những đối thủ sừng sỏ tại châu lục thay vì chỉ dựa vào sự thăng hoa nhất thời của các ngôi sao tấn công. Việc tìm ra một "máy quét" thực thụ để giải phóng cho các nghệ sĩ sẽ là chìa khóa để HLV Kim Sang-sik duy trì mạch thành công trong tương lai.