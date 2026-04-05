HLV Kim Sang-sik và bài toán vượt khó tại Asian Cup 2027 từ nhóm hạt giống số 3 Việc nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027 đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó, buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ lưỡng để lách qua khe cửa hẹp tại Ả Rập Xê Út.

Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra tại Cung điện Salwa (Ả Rập Xê Út) vào ngày 10.5 tới đây không chỉ là thủ tục hành chính thông thường. Với đội tuyển Việt Nam, đây là thời khắc định đoạt lộ trình gian nan mà tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik phải đối mặt trong nhiệm kỳ của mình. Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 đã phác rọi một thực tế khắc nghiệt: cánh cửa tiến sâu vào vòng knock-out đang hẹp dần nếu không có một chiến lược đủ bản lĩnh.

Thách thức từ vị thế trung dung

Về lý thuyết, việc nằm ở nhóm hạt giống số 3 giúp Việt Nam tránh được những đối thủ kỵ rơ trong khu vực như Thái Lan hay các đội bóng có trình độ tương đương như Trung Quốc. Tuy nhiên, cái giá phải trả là đội tuyển chắc chắn sẽ phải chung bảng với ít nhất hai "gã khổng lồ" từ nhóm 1 và nhóm 2.

Nhìn vào danh sách nhóm 1, những cái tên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc hay chủ nhà Ả Rập Xê Út đều ở đẳng cấp World Cup. Trong khi đó, nhóm 2 hội tụ những nhà đương kim vô địch như Qatar hoặc các đội bóng Tây Á đầy tiểu xảo như Iraq và Jordan. Việc phải đối đầu với hai đối thủ thuộc top đầu châu lục ngay từ vòng bảng đặt ra áp lực nghẹt thở về mặt điểm số và hiệu số bàn thắng bại cho thầy trò ông Kim Sang-sik.

Mối nguy từ nhóm hạt giống số 4

Mối nguy hiểm không chỉ đến từ phía trên mà còn rình rập từ nhóm hạt giống số 4. Sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng là một thực tế không thể phủ nhận. Dù nằm ở nhóm 4, sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo hoàn toàn có thể gây sốc cho bất kỳ đại diện nào ở nhóm trên.

Bên cạnh đó, nhóm 4 còn có sự hiện diện của CHDCND Triều Tiên, một ẩn số luôn gây khó khăn bằng lối chơi giàu thể lực. Nếu lá thăm may rủi đưa Việt Nam vào một bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản (nhóm 1), Iraq (nhóm 2) và Indonesia (nhóm 4), đây sẽ thực sự là một "bảng đấu tử thần" đối với bóng đá Việt Nam.

Chiến thuật lách qua khe cửa hẹp

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang. Nhóm hạt giống số 3 phản ánh sự sụt giảm về thứ hạng FIFA, đồng nghĩa với việc chúng ta không còn vị thế của một đội bóng được đánh giá cao rõ rệt khi bước ra sân chơi châu lục. Áp lực phải duy trì thành tích lọt vào vòng loại trực tiếp như các kỳ Asian Cup trước đây trở thành gánh nặng tâm lý không nhỏ.

Những nhân tố mới chất lượng như Hoàng Hên giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều toan tính ở đấu trường châu lục.

Để vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt chắt chiu điểm số trước đối thủ ở nhóm 4 và nỗ lực gây bất ngờ bằng một kết quả hòa trước đại diện nhóm 2. Với thể thức 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp, một chiến thắng bản lề và sự kiên cường trong các trận cầu lớn sẽ là chìa khóa then chốt.

Trận khai mạc tại sân vận động King Fahd Sports City vào ngày 7.1.2027 sẽ mở màn cho một hành trình mà ở đó mỗi trận đấu đều được coi là một trận chung kết. Dù khó khăn chồng chất, nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn, người hâm mộ kỳ vọng vào một diện mạo mới mẻ và đầy sức chiến đấu của đội tuyển tại Ả Rập Xê Út.