HLV Kim Sang-sik và canh bạc Song Hoàng: Chìa khóa lột xác hàng công tuyển Việt Nam Sự kết hợp giữa nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức và tân binh Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn tạo nên diện mạo tấn công biến ảo cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang chuẩn bị thực hiện một cuộc cách mạng trên hàng công đội tuyển Việt Nam bằng việc kết hợp bộ đôi Nguyễn Hoàng Đức và tân binh Đỗ Hoàng Hên. Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026, sự xuất hiện của tiền vệ gốc Brazil này được kỳ vọng sẽ giúp "Chiến binh Sao vàng" giải quyết bài toán áp đặt lối chơi và khả năng thoát pressing trước các đối thủ khu vực.

Triết lý kiểm soát và sự biến ảo từ cặp bài trùng mới

Quyết định thử nghiệm cặp "Song Hoàng" cho thấy ý đồ rõ rệt của ông Kim Sang-sik trong việc nâng cấp khả năng giữ nhịp ở khu vực trung tuyến. Kể từ sau AFF Cup 2024, Nguyễn Hoàng Đức đã được giải phóng khỏi các nhiệm vụ phòng ngự lùi sâu để tập trung hoàn toàn vào vai trò kiến thiết. Với sự hỗ trợ tì đè từ tiền đạo Xuân Son phía trên, nhạc trưởng sinh năm 1998 sẽ có nhiều không gian hơn để phát huy nhãn quan chiến thuật sắc sảo.

Hoàng Hên là nhân tố mới nổi bật của đội tuyển Việt Nam lần này.

Sự bổ sung Đỗ Hoàng Hên mang đến luồng sinh khí mới nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng xoay sở trong không gian hẹp. Đặc biệt, mối quan hệ ăn ý giữa Hoàng Hên và Xuân Son - những người vốn là đồng đội thân thiết cũ tại Nam Định - sẽ là bệ phóng cho các pha phối hợp ít chạm ở tốc độ cao. Đây là yếu tố then chốt mà người hâm mỗ đang chờ đợi để phá vỡ thế bế tắc trước những hàng thủ lùi sâu và chơi thực dụng.

Cân bằng hệ thống và đa dạng hóa phương án tấn công

Về mặt chuyên môn, Đỗ Hoàng Hên không chỉ đơn thuần là một quân bài tấn công mà còn giúp cân bằng hệ thống chiến thuật. Với sở trường hoạt động ở khu vực nửa biên trái, anh tạo ra sự đối trọng cần thiết với hành lang cánh đối diện, nơi có sự hiện diện của Quang Hải hay Hai Long. Khả năng kéo bóng từ tuyến dưới của Hoàng Hên giúp hệ thống của HLV Kim Sang-sik trở nên khó lường hơn, tăng cường khả năng xuyên phá đều khắp mặt sân.

Việc nhà cầm quân người Hàn Quốc không triệu tập tiền đạo kỳ cựu Tiến Linh trong đợt này càng minh chứng cho quyết tâm chuyển dịch sang lối chơi bóng ngắn, đề cao tính sáng tạo. Đội hình hiện tại vẫn rất dồi dào với những cái tên như Tuấn Hải, Việt Cường và Gia Hưng, sẵn sàng cho các phương án tiếp cận cầu môn đa dạng.

Xuân Son được kỳ vọng sẽ kết hợp "mượt mà" cùng Hoàng Hên.

Tổng duyệt trước trận đánh quyết định với Malaysia

Trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 tại sân vận động Hàng Đẫy sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất cho bộ khung mới này. Đây không chỉ là một trận thử nghiệm đơn thuần mà còn là bước chạy đà tâm lý thiết yếu trước khi đội tuyển bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Mục tiêu của ông Kim Sang-sik là khép lại chiến dịch vòng loại bằng một phong cách chơi bóng áp đặt, đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả cao nhất. Sự kết hợp giữa nội lực của các ngôi sao bản địa như Hoàng Đức và chất lượng từ các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên đang mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam. Nếu "trạm trung chuyển" bóng này vận hành trơn tru, đội tuyển sẽ sớm khẳng định lại vị thế dẫn dắt lối chơi tại khu vực Đông Nam Á.