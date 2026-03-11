HLV Kim Sang-sik và canh bạc thực dụng mang tên Công an Hà Nội tại ĐT Việt Nam Trong danh sách chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh và Malaysia, HLV Kim Sang-sik gây chú ý khi triệu tập 7 cầu thủ từ CAHN nhằm ưu tiên sự ổn định bất chấp tranh cãi về phong độ.

Trong danh sách 24 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia, một xu hướng rõ nét đã xuất hiện: Sự áp đảo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với 7 cái tên góp mặt, đội bóng ngành công an đang trở thành "xương sống" trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik, một tính toán mang đậm tính thực dụng nhằm tìm kiếm sự ổn định tức thì.

Nhiều cầu thủ Công an Hà Nội được triệu tập lên tuyển.

Ưu tiên sự thấu hiểu và tính đồng bộ

Trong bóng đá hiện đại, khi thời gian tập trung đội tuyển quốc gia ngày càng bị bóp nghẹt, việc xây dựng một lối chơi nhuần nhuyễn từ những mảnh ghép rời rạc là thử thách cực đại. Vì vậy, quyết định triệu tập hàng loạt ngôi sao từ cùng một câu lạc bộ như Quang Hải, Việt Anh hay Văn Đô được xem là nước cờ hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Những cầu thủ này vốn đã có sự ăn ý thông qua quá trình tập luyện và thi đấu cùng nhau hàng ngày tại câu lạc bộ. Sự thấu hiểu về không gian và nhịp độ thi đấu giữa họ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam rút ngắn đáng kể quá trình lắp ghép đội hình, tạo ra một khối liên kết có sẵn thay vì phải bắt đầu từ con số không.

Đáng chú ý, sự trở lại của những "cựu binh" như Đoàn Văn Hậu hay Trần Đình Trọng mang đến một luồng sinh khí mới cho hàng thủ. Mặc dù vẫn còn những dấu hỏi về thể lực sau thời gian dài điều trị chấn thương, nhưng kinh nghiệm trận mạc dày dạn của họ chính là thứ vũ khí quan trọng mà ông Kim Sang-sik cần để gia cố hệ thống phòng ngự trước những đối thủ khó chịu như Malaysia.

Canh bạc mang tên Nguyễn Filip

Tuy nhiên, không phải mọi lựa chọn của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đều nhận được sự đồng thuận. Trường hợp của Nguyễn Filip hiện đang là tâm điểm của những cuộc tranh luận về phong độ thực tế tại V-League. Thủ thành mang hai dòng máu Séc – Việt đang trải qua giai đoạn bất ổn với những sai lầm sơ đẳng, khiến niềm tin nơi người hâm mộ phần nào bị lung lay.

Nếu xét thuần túy về phong độ nhất thời, nhiều thủ môn nội khác hoàn toàn có thể được xem là xứng đáng hơn. Thế nhưng, nếu nhìn vào bức tranh tổng thể mà ông Kim đang xây dựng, vị trí thủ môn không thể là một cái tên lạ lẫm với hệ thống phòng ngự nòng cốt là Việt Anh, Đình Trọng hay Văn Hậu.

Nguyễn Filip vẫn được triệu tập lên tuyển đợt này.

Nguyễn Filip với lợi thế thể hình và khả năng chơi chân tốt vẫn là mảnh ghép phù hợp nhất để duy trì tính đồng bộ cho bộ khung phòng ngự "Made in Công an Hà Nội". Đây có thể coi là một canh bạc về niềm tin, nơi ban huấn luyện đặt cược vào đẳng cấp cá nhân và sự ổn định của hệ thống hơn là những biến số phong độ ngắn hạn.

Nhìn chung, danh sách lần này mang đậm dấu ấn thực dụng của HLV Kim Sang-sik. Ông không chọn những cá nhân xuất sắc một cách rời rạc, mà ưu tiên những con người có khả năng tạo thành một khối liên kết bền vững nhất. Sự thành bại của chiến thuật này sẽ phụ thuộc lớn vào việc các ngôi sao từ đội bóng ngành công an có thể mang phong độ và sự gắn kết ở câu lạc bộ lên màu áo đội tuyển hay không.