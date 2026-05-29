HLV Kim Sang-sik và cuộc cách mạng nhân sự: Chiếc phễu lọc khắc nghiệt tại ĐT Việt Nam Chiến lược gia người Hàn Quốc đang thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ thông qua triết lý "mở cửa cho tất cả", biến sân chơi V-League thành bệ phóng cho những nhân tố bứt phá.

Danh sách hội quân vào tháng 6 tới của đội tuyển Việt Nam đang trở thành tâm điểm của dư luận. Đây không chỉ là đợt tập trung thông thường, mà còn là minh chứng cho tham vọng cách tân lối chơi và làm mới lực lượng của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Triết lý thực dụng nhưng đầy tính mở của ông đang tạo ra một bầu không khí cạnh tranh sòng phẳng, nơi mọi cầu thủ tại V-League đều có cơ hội ghi điểm.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những sự thay đổi về mặt nhân sự ở đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Dấu ấn từ những thử nghiệm táo bạo

Kể từ khi nhậm chức, ông Kim Sang-sik đã chứng minh rằng tên tuổi không phải là tấm vé bảo đảm cho một suất đá chính. Minh chứng rõ nét nhất là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường. Từng phải chấp nhận lùi sâu phía sau cái bóng của Nguyễn Tiến Linh tại câu lạc bộ Becamex TP.HCM, Việt Cường đã có bước lột xác ngoạn mục khi được trao cơ hội trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

Sự tin tưởng của ban huấn luyện đã trở thành nguồn xung lực mạnh mẽ. Sau khi trở về câu lạc bộ, Việt Cường ghi liên tiếp 3 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 6. Những giây phút quý giá trên đội tuyển không chỉ là phần thưởng, mà còn là đòn bẩy giúp một cầu thủ trẻ khẳng định giá trị bản thân trên bản đồ bóng đá nội.

Thực tế, Việt Cường không phải trường hợp duy nhất. Tại AFF Cup 2024, ông Kim từng gây bất ngờ khi tin dùng thủ thành Nguyễn Đình Triệu hay tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Kết quả là những nhân tố từng bị coi là "kép phụ" như Châu Ngọc Quang hay Nguyễn Hai Long đã vụt sáng thành người hùng, góp công lớn vào hành trình lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Sàng lọc nhân sự: Cuộc chiến khốc liệt vào tháng 6

Tại vòng loại Asian Cup 2027, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục mở rộng biên độ tìm kiếm. Hàng loạt gương mặt triển vọng như Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Trần Trung Kiên hay Phạm Gia Hưng đã được thử lửa. Việc liên tục thanh lọc và bổ sung các nhân tố mới như Đinh Quang Kiệt, Trần Hoàng Phúc giúp đội tuyển luôn duy trì được tính chiến đấu và khát khao cống hiến.

Nhiều nhân tố mới hứa hẹn sẽ xuất hiện trong đội hình tuyển Việt Nam vào tháng 6.

Trong đợt tập trung sắp tới, danh sách dự kiến sẽ dao động từ 29 đến 32 cầu thủ. Đây được xem là giai đoạn sàng lọc khốc liệt nhất để tìm ra bộ khung tối ưu. Một số gương mặt đáng chú ý đang nằm trong tầm ngắm bao gồm:

Patrik Lê Giang : Thủ thành của câu lạc bộ Công an TP.HCM sau khi tháo gỡ được rào cản quốc tịch.

: Thủ thành của câu lạc bộ sau khi tháo gỡ được rào cản quốc tịch. Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng : Sự trở lại của những cựu binh giàu kinh nghiệm sau chấn thương.

và : Sự trở lại của những cựu binh giàu kinh nghiệm sau chấn thương. Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Phạm Minh Phúc và Lê Văn Đô (Công an Hà Nội): Những nhân tố trẻ đang có phong độ ổn định tại V-League.

Tầm nhìn dài hạn và sự bền vững

Phương châm làm việc của HLV Kim Sang-sik là không ngừng theo dõi và đánh giá phong độ thực tế của cầu thủ cho đến tận những vòng đấu cuối cùng của giải quốc nội. Cách tiếp cận này loại bỏ tư duy "suất cứng", buộc các ngôi sao phải nỗ lực không ngừng nếu không muốn bị đào thải khỏi chiếc phễu lọc khắc nghiệt.

Cuộc cách tân quyết liệt này không chỉ hướng tới mục tiêu ngắn hạn là các kết quả tại đấu trường quốc tế, mà còn tạo ra động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền bóng đá Việt Nam. Một đội tuyển đầy biến hóa và khó lường đang dần hình thành dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia người Hàn Quốc.