HLV Kim Sang-sik và cuộc đấu trí với những biến số tại AFF Cup 2026 Trong bối cảnh AFF Cup 2026 không thuộc FIFA Days, sự thay đổi nhân sự đột biến từ Malaysia, Thái Lan đến Indonesia đang đặt ra bài toán chiến thuật hóc búa cho HLV Kim Sang-sik.

AFF Cup 2026 đang đến gần, mang theo một cuộc “chạy đua vũ trang” ngầm nhưng đầy khốc liệt giữa các cường quốc bóng đá Đông Nam Á. Đối với HLV Kim Sang-sik, việc nắm bắt từng biến động nhỏ từ các đối thủ truyền kiếp không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là chìa khóa để bảo vệ vị thế của ĐT Việt Nam trước những làn sóng đổi mới mạnh mẽ.

HLV Kim Sang-sik cần phân tích cụ thể đối thủ. (Ảnh: 24h.com.vn)

Malaysia và sự trở lại của tính thực dụng

Mối đe dọa đầu tiên xuất hiện từ phía “Hổ Mã Lai”. Sau khi chia tay HLV Peter Cklamovski, Malaysia đã thực hiện một bước đi đầy toan tính khi tái bổ nhiệm HLV Tan Cheng Hoe. Đây là nhà cầm quân từng đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 và sở hữu sự am hiểu sâu sắc về hệ thống vận hành của bóng đá Việt Nam.

Dưới triều đại mới mà cũ này, Malaysia đã có sự thanh lọc mạnh mẽ khi loại bỏ nhóm cầu thủ nhập tịch không đạt chuẩn pháp lý. Dù sức mạnh cơ bắp có thể giảm sút so với thời điểm họ giành chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng sự trở lại của ông Tan hứa hẹn sẽ biến Malaysia thành một tập thể thực dụng và lỳ lợm hơn trong các pha phản công trạng thái.

HLV Tan Cheng Hoe am hiểu bóng đá Việt Nam. (Ảnh: FAM)

Thái Lan và quân bài tẩy từ Chelsea

Trong khi đó, ĐT Thái Lan dưới thời HLV Anthony Hudson lại đang đối mặt với một bài toán nhân sự đầy bí ẩn. Do giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 — khoảng thời gian không nằm trong lịch FIFA Days — "Voi chiến" gần như chắc chắn không có sự phục vụ của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu như Nicholas Mickelson hay Erawan Garnier.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn sở hữu một “vũ khí hạng nặng” mang tên Jude Soonsup-Bell. Tiền đạo 22 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea hiện đang là cầu thủ tự do, cho phép anh toàn tâm toàn ý cống hiến cho ĐTQG. Với thể hình lý tưởng 1,86m và tư duy chơi bóng hiện đại, Soonsup-Bell là cái tên buộc HLV Kim Sang-sik phải có phương án phong tỏa đặc biệt.

Sức mạnh “Châu Âu hóa” của Indonesia

Đáng gờm nhất tại bảng A chính là ĐT Indonesia của HLV John Herdman. Dù cũng gặp khó khăn trong việc triệu tập các cầu thủ đang chơi bóng tại lục địa già, nhưng “Tim Garuda” vẫn duy trì sức mạnh đáng nể nhờ dàn sao nhập tịch đang thi đấu ngay tại giải quốc nội.

Những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner hay tiền đạo Jens Raven đều là những cầu thủ gốc Âu có thể hình vượt trội và tư duy chiến thuật sắc bén. Việc sở hữu một đội hình “Tây hóa” giúp Indonesia tràn đầy tự tin trong mục tiêu lật đổ ngai vàng của ĐT Việt Nam. Cả HLV John Herdman lẫn Anthony Hudson đều không ngần ngại công khai tham vọng vô địch dựa trên nguồn lực dồi dào này.

Cuốn sổ tay của HLV Kim Sang-sik lúc này hẳn đã đầy ắp những phân tích về sự thực dụng của Malaysia, đẳng cấp cá nhân của Thái Lan và nền tảng thể chất của Indonesia. AFF Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến trên sân cỏ, mà còn là màn đấu trí đỉnh cao giữa các chiến lược gia, nơi mọi sai lầm trong việc đánh giá đối thủ đều sẽ phải trả giá đắt.