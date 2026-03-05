HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc được vinh danh là cá nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức vinh danh HLV Kim Sang-sik và tiền đạo Đình Bắc sau một năm 2025 rực rỡ với nhiều thành tích của bóng đá Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc của thể thao Việt Nam trong năm 2025. Trong đó, chiến lược gia Kim Sang-sik và tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc là những cái tên nổi bật nhất nhờ những đóng góp quan trọng cho thành công của bóng đá nước nhà trên trường quốc tế.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc được bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh.

HLV Kim Sang-sik dẫn đầu hạng mục HLV tiêu biểu

Chiến lược gia người Hàn Quốc, Kim Sang-sik, đã trải qua một năm thành công rực rỡ khi chèo lái các cấp độ đội tuyển Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Với 532 điểm, ông xuất sắc đứng đầu hạng mục HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Dấu ấn của ông Kim Sang-sik không chỉ nằm ở thành tích cụ thể mà còn ở cách ông thổi luồng gió mới vào lối chơi và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Việc đứng đầu danh sách bình chọn khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng quan trọng của ông trong kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam.

Năm bứt phá của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc

Bên cạnh người thầy, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng có một năm thi đấu thăng hoa. Chân sút thuộc biên chế CAHN xếp thứ ba trong danh sách VĐV tiêu biểu với 693 điểm. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đình Bắc khi anh góp công lớn giúp U23 Việt Nam thống trị khu vực với chức vô địch U23 Đông Nam Á và tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Đình Bắc cùng CAHN thâu tóm cú đúp danh hiệu Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Với phong độ xuất sắc, anh cũng đã sở hữu danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Ghi nhận sự cống hiến của tập thể U22 và HLV Mai Đức Chung

Ngoài các cá nhân, tập thể đội tuyển U22 Việt Nam cũng được vinh danh ở vị trí số một hạng mục Đội thể thao tiêu biểu nhờ chuỗi thành tích bất bại ấn tượng. Đây là minh chứng cho sự phát triển ổn định của lớp kế cận bóng đá nam.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Mai Đức Chung tiếp tục được ghi nhận trong top 5 HLV tiêu biểu. Sự hiện diện của vị chiến lược gia kỳ cựu này một lần nữa khẳng định sự cống hiến bền bỉ của ông đối với bóng đá nữ nước nhà qua nhiều giai đoạn.

Những phần thưởng và sự vinh danh kịp thời này là động lực to lớn để các cá nhân và tập thể bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn, đặc biệt là các giải đấu quan trọng trong năm 2026.