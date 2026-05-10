HLV Kim Sang Sik và ĐT Việt Nam sẵn sàng tạo địa chấn trước Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 Kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 đưa ĐT Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc và UAE. HLV Kim Sang Sik tự tin có thể gây bất ngờ dù phải đối đầu dàn sao thế giới.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức xác định được hành trình tại Vòng chung kết Asian Cup 2027 sau lễ bốc thăm diễn ra rạng sáng ngày 10/5 tại Saudi Arabia. Những lá thăm may rủi đã đưa "Chiến binh sao vàng" vào bảng E, một bảng đấu hứa hẹn đầy kịch tính với sự góp mặt của hạt giống số một Hàn Quốc, đại diện Tây Á UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen và Lebanon.

HLV Kim chụp ảnh cùng đại diện VFF tại lễ bốc thăm.

Cuộc đối đầu cảm xúc giữa HLV Kim Sang Sik và đội bóng quê hương

Tâm điểm của bảng E chắc chắn là màn so tài giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây không chỉ là một trận đấu bóng đá đơn thuần mà còn là cuộc hội ngộ mang nhiều ý nghĩa cá nhân đối với HLV Kim Sang Sik. Đây là lần đầu tiên ông đối đầu với đội tuyển quê hương trên cương vị thuyền trưởng của một đội tuyển quốc gia khác.

Đáng chú ý, phía bên kia chiến tuyến, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam - ông Park Hang Seo hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Sự giao thoa về nhân sự và lịch sử giữa hai nền bóng đá hứa hẹn tạo nên một bầu không khí rực lửa trên sân cỏ lẫn băng ghế chỉ đạo.

Thách thức từ dàn siêu sao đẳng cấp thế giới

Phân tích về thực lực đối thủ, HLV Kim Sang Sik thừa nhận sức mạnh vượt trội của đội bóng xứ kim chi. Việc phải ngăn chặn những ngôi sao đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae là bài toán khó cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào.

"Hàn Quốc hay UAE đều là những đối thủ rất mạnh. Việc đối đầu với dàn sao đẳng cấp thế giới là thử thách không hề đơn giản. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu chuẩn bị tốt, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ", HLV Kim Sang Sik chia sẻ đầy thực tế nhưng cũng không kém phần quyết tâm.

Niềm tin của chiến lược gia người Hàn Quốc có cơ sở vững chắc từ quá khứ. Chính ông là người đã dẫn dắt lứa U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc để giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026, chứng minh rằng khoảng cách về trình độ hoàn toàn có thể được khỏa lấp bằng chiến thuật hợp lý và tinh thần quả cảm.

Chiến lược cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out

So với các đại diện Đông Nam Á khác, hành trình của Việt Nam được đánh giá là có phần thuận lợi hơn khi Thái Lan và Indonesia đều phải đụng độ cường quốc Nhật Bản. Mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò ông Kim là tập trung giành điểm số tối đa trước các đối thủ như UAE hoặc đội thắng từ cặp play-off để cạnh tranh suất đi tiếp vào vòng 16 đội.

Để hiện thực hóa tham vọng này, ban huấn luyện đội tuyển phối hợp cùng VFF đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng lực lượng tinh nhuệ nhất. HLV Kim nhấn mạnh ba yếu tố then chốt: sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kỹ chiến thuật, rèn luyện tâm lý vững vàng trước các đối thủ lớn và thắt chặt tinh thần đoàn kết nội bộ.

Thông tin giải đấu

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ chính thức khởi tranh tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Với vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu khu vực, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới tại đấu trường châu lục.