HLV Kim Sang Sik và kế hoạch phục hận Malaysia: Những biến số chiến thuật tại vòng loại Asian Cup 2027 Trước thềm đại chiến ngày 31/3, truyền thông Malaysia cảnh báo về sự thay đổi hệ thống vận hành và nhân sự nhập tịch của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới được xem là nút thắt quan trọng nhất cho tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi diễn ra vào năm ngoái, áp lực đè nặng lên vai HLV Kim Sang Sik trong việc tìm kiếm một phương án phục hận ngay trên sân cỏ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chiến lược gia người Hàn Quốc đã khiến đối thủ không khỏi lo ngại.

Sự thận trọng từ truyền thông Malaysia

Tờ New Strait Times của Malaysia mới đây đã có bài phân tích sâu về những chuyển động chiến thuật tại đội tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của tờ báo này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không còn duy trì sự tĩnh lặng như trước mà đang âm thầm xây dựng một diện mạo hoàn toàn mới, sẵn sàng cho cuộc tái đấu mang tính sống còn.

Kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là tập trung vào việc khắc phục những lỗ hổng đã dẫn đến trận thua đậm ở năm trước. Báo chí Malaysia nhận định rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại đang sở hữu một tinh thần khao khát chứng minh năng lực sau giai đoạn chuyển giao nhân sự đầy biến động.

Biến số từ sơ đồ ba trung vệ và các nhân tố mới

Về mặt chuyên môn, HLV Kim Sang Sik được dự đoán sẽ thực hiện những điều chỉnh lớn trong hệ thống vận hành. Thay vì các sơ đồ truyền thống, đội tuyển Việt Nam có thể chuyển sang sử dụng hệ thống ba trung vệ. Cách tiếp cận này cho phép các hậu vệ biên dâng cao, tạo ra sự áp đảo ở khu vực hành lang cánh nhưng vẫn đảm bảo được lớp lá chắn vững chãi trước khung thành.

Báo Malaysia dự đoán HLV Kim sẽ đưa ra những điều chỉnh cho cuộc tái đấu cuối tháng 3.

Đáng chú ý, nhân sự hàng thủ có thể đón nhận sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, một nhân tố giàu kinh nghiệm và có khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Việc kết hợp giữa những cầu thủ U23 giàu năng lượng và dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cân bằng cần thiết cho đội hình "Những chiến binh sao vàng".

Trên mặt trận tấn công, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang trở thành niềm hy vọng số một. Với thể hình và kỹ năng dứt điểm đa dạng, Xuân Son được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn. Bên cạnh đó, tiền vệ Hendrio Araujo da Silva (Hoàng Hên) cũng là một cái tên nằm trong danh sách tính toán đặc biệt của ban huấn luyện để tạo ra những đường chuyền mang tính đột biến cao.

Áp lực từ phán quyết của AFC và trận tổng duyệt

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cục diện bảng đấu còn đang chờ đợi những diễn biến pháp lý từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị xử thua. Nếu kịch bản này xảy ra, lợi thế tiến bước vào vòng chung kết sẽ nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện sự tập trung tuyệt đối vào công tác chuyên môn. Trước khi bước vào trận đại chiến với Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn thử lửa quan trọng với đối thủ Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân nhà. Đây được xem là buổi "tổng duyệt" cuối cùng để ông Kim hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trong sơ đồ chiến thuật mới, sẵn sàng cho mục tiêu giành trọn 3 điểm một cách thuyết phục nhất trên sân cỏ.