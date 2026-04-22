HLV Kim Sang-sik và mỏ vàng trẻ tại V-League: Lời giải cho bài toán ASIAD 20 Sự tỏa sáng của những nhân tố trẻ như Lê Văn Thuận hay Đinh Quang Kiệt đang tiếp thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam trong lộ trình chinh phục ASIAD 20 và vé dự Olympic 2028.

Hướng tới ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới, chiến lược gia Kim Sang-sik đang nhận được những tín hiệu hết sức lạc quan từ đấu trường quốc nội. Việc hàng loạt cầu thủ trong độ tuổi U21 thi đấu bùng nổ tại V-League không chỉ giúp ông thuận lợi hơn trong công cuộc tìm kiếm nhân tài, mà còn củng cố niềm tin cho mục tiêu dài hạn tại giải U23 châu Á và tấm vé dự Olympic Los Angeles 2028.

HLV Kim Sang-sik nỗ lực xây dựng tuyến cầu thủ trẻ cho U23 Việt Nam dự ASIAD 20.

Lê Văn Thuận: Cỗ máy ghi bàn mới của bóng đá Việt Nam

Điểm sáng rực rỡ nhất trong thời gian qua chính là tiền đạo Lê Văn Thuận thuộc biên chế CLB Ninh Bình. Chân sút này đang đạt phong độ cực cao khi ghi bàn ấn định chiến thắng trong cả ba vòng đấu gần nhất tại đấu trường V-League. Những pha lập công vào lưới các đối thủ như HAGL, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đã chứng minh năng lực tác chiến độc lập và sự nhạy bén đặc biệt trong vòng cấm.

Giới chuyên môn đánh giá cao Văn Thuận không chỉ ở tốc độ và kỹ thuật cá nhân mà còn ở tư duy chiến thuật hiện đại. Anh biết cách xử lý bóng hợp lý trong không gian hẹp và luôn tuân thủ chặt chẽ các chỉ đạo chiến thuật từ ban huấn luyện, một tố chất quan trọng để vận hành sơ đồ của HLV Kim Sang-sik.

Thép hóa hàng phòng ngự với những nhân tố triển vọng

Bên cạnh sự bùng nổ trên hàng công, tuyến phòng ngự cũng mang đến sự yên tâm đáng kể cho ban huấn luyện đội tuyển. Thủ môn Cao Văn Bình hiện là mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình SLNA. Khả năng làm chủ không gian, bắt bóng bổng và sự điềm tĩnh trước những áp lực dồn dập đã giúp anh trở thành chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất của đội bóng xứ Nghệ.

Đáng chú ý nhất ở hàng thủ là sự tiến bộ vượt bậc của trung vệ Đinh Quang Kiệt thuộc CLB HAGL. Sở hữu chiều cao lý tưởng lên tới 1,95 m, Quang Kiệt không còn lối chơi phá bóng bừa bãi như trước. Hiện tại, anh chơi bóng kỹ thuật và từ tốn hơn, sẵn sàng thực hiện các tình huống phối hợp nhỏ để triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà, phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại.

Chiều sâu đội hình cho những mục tiêu lớn

Ngoài những gương mặt nổi trội, sự trưởng thành không ngừng của Thái Bá Đạt, Lê Nguyên Hoàng hay Trần Thành Trung đang làm dày thêm chiều sâu đội hình cho U23 Việt Nam. Việc thường xuyên được cọ xát trong môi trường khắc nghiệt và đầy áp lực tại V-League giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trận mạc quý báu.

Nhìn chung, sự trỗi dậy đồng đều của các tài năng trẻ ở mọi tuyến đang giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án nhân sự chất lượng. Đây là bước đệm quan trọng để bóng đá Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu cao tại ASIAD 20 mà còn sẵn sàng cho những trận đánh lớn ở tầm châu lục và thế giới trong tương lai gần.