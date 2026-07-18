HLV Kim Sang-sik và tham vọng đưa tuyển Việt Nam đến World Cup 2030 Trong bối cảnh FIFA xem xét mở rộng quy mô World Cup lên 64 đội, HLV Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm biến giấc mơ góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh của bóng đá Việt Nam thành hiện thực.

Trước thềm trận giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên, HLV Kim Sang-sik đã chính thức lên tiếng về mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở các giải đấu khu vực, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang hướng tầm nhìn đến sân chơi danh giá nhất thế giới: World Cup.

Ông Kim Sang-sik muốn cùng tuyển Việt Nam dự World Cup. Ảnh: VFF

Cánh cửa World Cup rộng mở với kịch bản 64 đội

Giấc mơ của bóng đá Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lịch sử mang tính bước ngoặt. Tại Đại hội lần thứ 76 của FIFA diễn ra ở Vancouver, một đề xuất mang tính đột phá đã được đưa ra: mở rộng quy mô World Cup 2030 lên 64 đội tham dự. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược toàn cầu hóa bóng đá của Chủ tịch Gianni Infantino, sau khi giải đấu năm 2026 đã chắc chắn tăng lên 48 đội.

Việc tăng số lượng đội bóng không chỉ đơn thuần là thay đổi về mặt con số, mà còn là sự thay đổi về cấu trúc cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển tại châu Á. Nếu kịch bản 64 đội được thông qua, lộ trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của tuyển Việt Nam sẽ trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Triết lý và khát khao của Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik tiết lộ rằng ông và các học trò thường xuyên dành thời gian cùng nhau theo dõi các trận đấu đỉnh cao tại World Cup. Đó không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là cách để nuôi dưỡng ý chí và sự ngưỡng mộ đối với bầu không khí bóng đá đỉnh cao.

“Chúng tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ khi theo dõi các trận đấu hấp dẫn tại World Cup. Tôi và các cầu thủ đều ao ước một ngày nào đó đội tuyển Việt Nam sẽ được trực tiếp hít thở bầu không khí ở sân chơi lớn nhất thế giới,” ông Kim chia sẻ đầy cảm xúc.

Sự đồng nhất trong tư duy giữa ban huấn luyện và cầu thủ là yếu tố then chốt. Việc cùng nhau chia sẻ một giấc mơ lớn giúp tạo ra động lực tinh thần mạnh mẽ, biến những mục tiêu tưởng chừng xa vời thành lộ trình hành động cụ thể trong tương lai.

Tầm nhìn chiến lược cho tương lai

Mặc dù kế hoạch mở rộng lên 64 đội vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nghiêm túc và chưa có quyết định cuối cùng, nhưng xu hướng đa dạng hóa sự hiện diện của các quốc gia tại World Cup là không thể đảo ngược. FIFA đang nỗ lực để ngày hội bóng đá thế giới thực sự thuộc về mọi châu lục.

Với tuyển Việt Nam, việc chuẩn bị từ sớm về mặt lực lượng và tư duy thi đấu dưới thời HLV Kim Sang-sik là bước đệm quan trọng. Sự kết hợp giữa khát khao cá nhân và những thay đổi mang tính hệ thống từ FIFA có thể sẽ tạo nên một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà vào thập kỷ tới.