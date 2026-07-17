HLV Kim Sang-sik xây 'tấm khiên' cho tuyển Việt Nam: Triết lý thực dụng lên ngôi Đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên sự an toàn tuyệt đối khi triệu tập bổ sung Khổng Minh Gia Bảo cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trong bóng đá đỉnh cao, một hàng tấn công rực lửa có thể giúp đội bóng giành chiến thắng trong một trận đấu, nhưng chính hàng phòng ngự kiên cố mới là bệ phóng đưa họ đến ngôi vương. HLV Kim Sang-sik dường như đang thấm nhuần tư tưởng này khi thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính chiến lược, ưu tiên gia cố "tấm khiên" trước khung thành đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng cùng Việt Nam giành vinh quang ở AFF Cup 2026. Ảnh: Vietnamnet.

Gia cố hậu phương trước cơn bão chấn thương

Đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch Đông Nam Á với những tin tức không mấy khả quan về lực lượng. Sự vắng mặt của Khuất Văn Khang do chấn thương đã để lại một khoảng trống đáng kể bên hành lang cánh. Tuy nhiên, bài toán đau đầu nhất đối với HLV Kim Sang-sik lại nằm ở trung tâm hàng phòng ngự, nơi hai cái tên dày dạn kinh nghiệm là Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo đồng loạt phải rút lui.

Khi quân số đội tuyển bị rút xuống còn 25 người, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa ra một quyết định gây bất ngờ nhưng đầy tính toán: triệu tập bổ sung trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo. Việc chọn một gương mặt trẻ thay thế cho một tượng đài như Duy Mạnh cho thấy ông Kim không đơn thuần tìm kiếm sự thay thế tương xứng về danh tiếng, mà đang tập trung vào việc duy trì độ dày và tính sẵn sàng cho hệ thống phòng ngự.

Triết lý 'an toàn là trên hết' của ông Kim Sang-sik

Quyết định ưu tiên một trung vệ thay vì một tiền vệ tấn công để khỏa lấp vị trí của Khuất Văn Khang đã phác họa rõ nét triết lý của HLV Kim Sang-sik. Trong một giải đấu ngắn ngày với mật độ thi đấu dày đặc như ASEAN Cup, sự ổn định của các mắt xích phòng ngự là yếu tố sống còn. Một sai lầm nhỏ ở hậu phương có thể trả giá bằng cả một chiến dịch.

Khổng Minh Gia Bảo lên ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Khổng Minh Gia Bảo có thể chưa đủ sức chiếm ngay suất đá chính từ các đàn anh, nhưng sự hiện diện của anh là phương án dự phòng chiến lược. HLV Kim Sang-sik muốn đảm bảo rằng ông luôn có đủ nhân sự chuyên trách cho vị trí trung vệ, tránh việc phải thực hiện những thử nghiệm mạo hiểm như kéo các tiền vệ về đá hậu vệ khi có biến cố về chấn thương hoặc thẻ phạt xảy ra.

Niềm tin vào chiều sâu tuyến giữa

Bên cạnh việc thắt chặt hàng thủ, việc ông Kim không gọi thêm tiền vệ thay thế Khuất Văn Khang cũng cho thấy niềm tin lớn vào lực lượng hiện tại. Tuyển Việt Nam đang sở hữu một hàng tiền vệ giàu tính linh hoạt và sáng tạo với những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải hay Hai Long. Những nhân tố này đủ khả năng duy trì chất lượng chuyên môn và điều tiết nhịp độ trận đấu xuyên suốt giải đấu.

Việc dồn toàn lực để xây dựng "tấm khiên" vững chắc phản ánh một tư duy quản trị nhân sự thực dụng. Đối với HLV Kim Sang-sik, mục tiêu giành ngôi vương ASEAN Cup 2026 đòi hỏi sự chắc chắn tuyệt đối từ phần sân nhà. Những điều chỉnh nhân sự lần này, dù không tạo nên những cơn sốt truyền thông, nhưng lại là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng của Ban huấn luyện cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực.