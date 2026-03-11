HLV Kim Sang-sik xây "tháp canh" khổng lồ: Cuộc cách mạng thể hình của tuyển Việt Nam Chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên triệu tập những nhân tố có chiều cao tiệm cận 1m90 nhằm gia cố hàng phòng ngự cho mục tiêu Asian Cup và vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua một cuộc thay đổi mang tính bước ngoặt về cấu trúc nhân sự dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không còn ưu tiên sự nhỏ con, linh hoạt thuần túy, chiến lược gia người Hàn Quốc đang hướng tới việc xây dựng một hàng phòng ngự có thể hình tốt nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà để đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam được xây dựng dựa trên những nhân tố có thể hình ấn tượng.

"Pháo đài" vững chắc từ khung gỗ

Trọng tâm của cuộc cách mạng này bắt đầu từ vị trí thủ môn, nơi chiều cao trung bình đã được nâng lên mức ấn tượng. Sự xuất hiện đồng thời của bộ ba thủ thành Việt kiều gồm Nguyễn Filip (1m92), Đặng Văn Lâm (1m88) và tân binh Patrik Lê Giang (1m88) đã biến khung thành đội tuyển trở thành một hệ thống phòng ngự vô cùng vững chãi.

Trong khi Nguyễn Filip mang đến khả năng chơi chân hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, Đặng Văn Lâm vẫn duy trì bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn. Sự bổ sung mang tên Patrik Lê Giang — người đã khẳng định năng lực tại V-League suốt ba năm qua — tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí số 1, đồng thời đảm bảo đội tuyển sở hữu những "người gác đền" có thể hình tiệm cận các giải đấu quốc tế hàng đầu.

Văn Lâm là một trong những thủ môn có thể hình tốt nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.

Thiết lập kỷ lục chiều cao hàng hậu vệ

Phía trước khung gỗ, một "bức tường thành" mới đang dần thành hình. Những nhân tố nòng cốt như Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh với chiều cao 1m86 đóng vai trò mắt xích không thể thay thế nhờ khả năng không chiến và bọc lót hiệu quả. Bên cạnh đó, các trung vệ như Đỗ Duy Mạnh hay Nguyễn Thành Chung (cùng cao 1m80) giúp duy trì sự cân bằng giữa thể hình và kinh nghiệm chiến thuật.

Theo thống kê, danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik hiện có từ 7 đến 8 cầu thủ phòng ngự cao trên 1m80. Ngay cả những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn hơn như Trần Đình Trọng hay Cao Pendant Quang Vinh cũng được lựa chọn dựa trên tư duy phán đoán sắc sảo, tạo nên một hệ thống vừa giàu sức mạnh vừa đảm bảo tính linh hoạt.

Lời giải cho bài toán bóng bổng tại châu Á

Quyết định ưu tiên thể hình của HLV Kim Sang-sik xuất phát từ thực tế khắc nghiệt của bóng đá châu Á hiện đại. Làn sóng cầu thủ nhập tịch đang khiến các đối thủ trong khu vực như Indonesia gia tăng sức mạnh thể chất nhanh chóng. Bài học từ những thất bại trong các tình huống tranh chấp tay đôi và chống bóng bổng tại vòng loại World Cup 2026 buộc đội tuyển Việt Nam phải thay đổi.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, việc sở hữu những "cột trụ" cao lớn là điều kiện tiên quyết để so vai sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu. Tầm nhìn này còn hướng đến tương lai dài hạn khi ban huấn luyện đang theo dõi sát sao những gương mặt trẻ tiềm năng như Đinh Quang Kiệt (1m96), Trần Trung Kiên (1m91) hay trung vệ Việt kiều Kyle Colonna (1m88).

Sự chắc chắn của hàng thủ chính là nền móng cho mọi ý đồ tấn công. Cuộc cách mạng chiều cao dù mới ở giai đoạn khởi đầu nhưng đã thắp lên hy vọng về một đội tuyển Việt Nam bản lĩnh, hiện đại và sẵn sàng vươn tầm trong những thử thách khắc nghiệt sắp tới.