HLV Kim Sang-sik xóa bỏ vị thế 'công thần' ở tuyển Việt Nam: Cơ hội nào cho Tiến Linh? Hướng tới AFF Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định phong độ là tiêu chí duy nhất để chọn quân, mở đường cho sự trở lại của Tiến Linh và Ngọc Tân.

Triết lý không ưu tiên hào quang quá khứ

HLV Kim Sang-sik đang thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn tại đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026. Trong triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc, khái niệm "công thần" hoàn toàn bị gạt bỏ, nhường chỗ cho sự cạnh tranh công bằng dựa trên hiệu suất thực tế trên sân cỏ.

HLV Kim Sang-sik trăn trở vì tình hình nhân sự đội tuyển Việt Nam.

Quyết tâm này không phải là lời nói suông. Ông Kim từng gây bất ngờ khi gạch tên những trụ cột lâu năm như Đỗ Hùng Dũng hay Quế Ngọc Hải khi họ không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về thể trạng và chuyên môn. Điều này tạo ra một thông điệp đanh thép: bất kỳ cầu thủ nào, dù sở hữu danh hiệu lớn đến đâu, cũng phải nỗ lực nếu muốn góp mặt trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào giữa tháng 6 tới.

Tiến Linh và Ngọc Tân: Những sự trở lại đáng kỳ vọng

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần những làn gió mới, Nguyễn Tiến Linh và Doãn Ngọc Tân đang nổi lên như những ứng viên nặng ký. Sau quãng thời gian khó khăn, Tiến Linh đã dần tìm lại bản năng sát thủ trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Việc thích nghi với vai trò dự bị chiến thuật không làm giảm đi giá trị của anh, trái lại còn giúp chân sút này giải tỏa áp lực và thi đấu sắc bén hơn trong giai đoạn cuối mùa giải khi các giải đấu quốc nội hạ màn.

Bên cạnh đó, Doãn Ngọc Tân cũng đang chứng minh tầm quan trọng trong đội hình CLB Thanh Hóa. Với nền tảng thể lực dồi dào cùng lối chơi quyết liệt, thủ quân đội bóng xứ Thanh được đánh giá là đối tác lý tưởng để chia lửa với Nguyễn Hoàng Đức tại khu vực trung tuyến. Sự hiện diện của Ngọc Tân hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng và chất thép cho hàng tiền vệ của đội tuyển.

Cuộc đua giành vé vớt đầy kịch tính

Không chỉ có hai cái tên kể trên, danh sách theo dõi của ban huấn luyện vẫn còn rất dài với những Võ Hoàng Minh Khoa hay thủ thành Patrik Lê Giang. Ngay cả những cầu thủ đang nỗ lực hồi phục chấn thương như Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng cũng đang chạy đua với thời gian để kịp ghi điểm với ban huấn luyện trước khi chốt danh sách đi Hàn Quốc.

Chiến dịch chuẩn bị sẽ bước vào giai đoạn cao trào ngay sau khi V-League và Cúp quốc gia kết thúc. Với HLV Kim Sang-sik, cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở cho những ai giữ vững khát khao cống hiến. Một tập thể dựa trên phong độ đỉnh cao thay vì danh tiếng quá khứ chính là nền tảng mà vị chiến lược gia này đang xây dựng để chinh phục mục tiêu tại AFF Cup 2026.