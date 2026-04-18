HLV Kim Sang-sik yêu cầu cầu thủ Việt Nam bỏ thói quen câu giờ để chuyên nghiệp hóa lối chơi HLV Kim Sang-sik thẳng thắn chỉ ra thói quen làm chậm nhịp độ là rào cản phát triển, đồng thời công bố quyết định táo bạo về nhân sự cho chiến dịch ASIAD 20 sắp tới.

Trong những chia sẻ mới đây về lộ trình nâng tầm bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang-sik đã đưa ra những nhận định sắc sảo về tư duy thi đấu của các học trò. Dù đánh giá cao tinh thần chiến đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định bóng đá nội cần một cuộc cải tổ triệt để về thái độ chuyên nghiệp để hướng tới sự phát triển bền vững.

Thay đổi tư duy thực dụng và thói quen làm chậm nhịp độ

Trọng tâm trong thông điệp của HLV Kim Sang-sik chính là việc xóa bỏ thói quen "câu giờ" – một thực trạng vẫn tồn tại bấy lâu nay tại các giải đấu quốc nội. Theo vị chiến lược gia này, nhiều cầu thủ hiện đang quá chú trọng vào kết quả thực dụng trước mắt mà vô tình xem nhẹ giá trị cốt lõi của bóng đá là phục vụ người hâm mộ.

HLV Kim khuyên cầu thủ Việt Nam thay đổi tư duy để chuyên nghiệp hóa lối chơi.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn thấy các trận đấu diễn ra với cường độ cao hơn và hạn chế tối đa những tình huống ngắt quãng không cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì tốc độ bóng lăn liên tục không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khán giả trên khán đài.

Bài học từ mô hình bóng đá Hàn Quốc

Để minh chứng cho quan điểm của mình, ông Kim đã dẫn chứng từ nền bóng đá quê hương. Tại Hàn Quốc, ý thức duy trì sự hấp dẫn của trận đấu luôn được các cầu thủ đặt lên hàng đầu. Cụ thể, ngay cả khi xảy ra va chạm mạnh trên sân, các cầu thủ luôn nỗ lực đứng dậy nhanh nhất có thể để đảm bảo mạch trận không bị gián đoạn.

Sự so sánh này cho thấy khoảng cách về tư duy chuyên nghiệp mà các cầu thủ Việt Nam cần phải khỏa lấp. Việc đứng dậy nhanh sau va chạm không chỉ là thể hiện thể lực mà còn là sự tôn trọng đối thủ và công chúng.

Quyết định táo bạo cho chiến dịch ASIAD 20

Bên cạnh việc chấn chỉnh thái độ thi đấu, HLV Kim Sang-sik cũng vừa công bố một chiến lược nhân sự gây bất ngờ cho Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Thay vì tận dụng quyền bổ sung tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi để gia tăng khả năng tranh chấp huy chương, ông Kim quyết định đặt niềm tin tuyệt đối vào lứa cầu thủ trẻ U23 Việt Nam.

Đây là một lối đi khác biệt hoàn toàn so với người tiền nhiệm Park Hang-seo – người từng gặt hái thành công khi triệu tập các đàn anh dày dạn như Hùng Dũng hay Văn Quyết để dìu dắt lứa trẻ. Quyết định không sử dụng suất quá tuổi của HLV Kim Sang-sik nhằm mục tiêu tạo ra môi trường cọ xát tối đa, giúp các cầu thủ trẻ tự đứng vững trên đôi chân của mình ở đấu trường tầm cỡ châu lục.

Nhìn chung, những thay đổi mà HLV Kim Sang-sik đang áp dụng cho thấy một tầm nhìn dài hạn. Từ việc cải thiện hành vi trên sân cỏ đến việc đặt cược vào tương lai của lứa trẻ, ông đang từng bước xây dựng một bản sắc bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp và hiện đại hơn.