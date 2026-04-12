HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng bảo vệ Tiến Linh sau trận thua nặng nề tại Lạch Tray Dưới áp lực từ thất bại 0-3 trước Hải Phòng, thuyền trưởng của Công an TP.HCM thẳng thắn nhận lỗi và dùng kinh nghiệm cá nhân để giải tỏa sức ép cho cậu học trò cưng.

Thất bại 0-3 trước Hải Phòng ngay tại sân Lạch Tray đã đẩy Công an TP.HCM vào một tình thế khó khăn trong cuộc đua bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích các cá nhân, HLV Lê Huỳnh Đức đã chọn cách đối mặt trực diện với trách nhiệm, đồng thời lên tiếng bảo vệ Nguyễn Tiến Linh trước làn sóng hoài nghi về phong độ.

HLV Huỳnh Đức động viên Tiến Linh.

Khủng hoảng niềm tin sau trận thua đậm

Trận đấu tâm điểm giữa Hải Phòng và Công an TP.HCM đã kết thúc với một kịch bản gây ngỡ ngàng. Lối chơi hưng phấn của đội bóng đất Cảng khiến sơ đồ chiến thuật của ông Lê Huỳnh Đức hoàn toàn bị phá vỡ. Thuyền trưởng đội khách không ngần ngại đánh giá đây là màn trình diễn kém cỏi nhất của đội nhà kể từ đầu mùa giải V.League 2025/26.

"Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ mất tập trung và không còn duy trì được lối chơi. Lỗi thuộc về tôi khi chưa thể thúc đẩy các cầu thủ và giúp họ thể hiện tốt hơn", HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định trong buổi họp báo sau trận. Sự thẳng thắn này được xem là nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai các học trò.

Bài toán số 9 và sự kiên nhẫn với Tiến Linh

Một trong những điểm nhấn gây tranh cãi nhất là việc Nguyễn Tiến Linh không có tên trong đội hình xuất phát. Dù được tung vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn không thể chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi đáng báo động. Ông Đức giải thích rằng việc ưu tiên phương án phòng ngự ngay từ đầu là lý do khiến Tiến Linh dự bị, nhưng cũng thừa nhận đội bóng đang thiếu một "số 9" thực thụ có khả năng tỳ đè tốt như các ngoại binh.

Với tư cách là một chân sút lừng lẫy một thời của bóng đá Việt Nam, HLV Lê Huỳnh Đức đã dùng chính trải nghiệm cá nhân để trấn an học trò. Ông chia sẻ: "Trong sự nghiệp, tôi cũng nhiều lần trải qua giai đoạn khó khăn, tịt ngòi thời gian dài chứ không chỉ một lần. Cầu thủ có lúc phong độ cao, lúc sa sút là chuyện bình thường. Điều quan trọng là cần thời gian".

Mục tiêu Top 3 và bản lĩnh vượt khó

Dù mục tiêu lọt vào Top 3 đang dần trở nên xa vời, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định tinh thần toàn đội sẽ không đi xuống. Ông nhấn mạnh phương châm "thắng không kiêu, bại không nản" để duy trì sự tập trung cho chặng đường cam go sắp tới của mùa giải. Sự bảo vệ của ông Đức vào thời điểm này là vô cùng cần thiết, đặc biệt với các nội binh đang gánh vác kỳ vọng lớn như Tiến Linh.

Chặng đường còn lại của mùa bóng vẫn còn dài. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu những điều chỉnh về mặt tâm lý và chiến thuật của vị chiến lược gia họ Lê có giúp Công an TP.HCM và cá nhân Tiến Linh sớm tìm lại bản sắc để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.