HLV Lê Huỳnh Đức lo ngại về chấn thương của Tiến Linh sau trận thua Thanh Hóa Thất bại 1-2 trước Thanh Hóa bộc lộ vấn đề nhân sự của CA TPHCM khi HLV Lê Huỳnh Đức xác nhận tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang phải nén đau thi đấu vì chấn thương cổ chân.

Thất bại 1-2 của Câu lạc bộ Công an TPHCM trước Thanh Hóa ngay trên sân Thống Nhất tại vòng 13 V.League đã để lại nhiều nỗi lo, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh. Dù kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà vẫn không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng, dẫn đến trận thua đáng tiếc trước một đối thủ đang khủng hoảng nhân sự.

Nỗi lo chấn thương dai dẳng của Nguyễn Tiến Linh

Tâm điểm của sự chú ý sau trận đấu đổ dồn vào phong độ của Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo này đã bỏ lỡ những cơ hội quyết định, thiếu đi sự sắc bén thường thấy trong các pha xử lý cuối cùng. Giải thích về điều này, HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ Tiến Linh đang phải vật lộn với chấn thương cổ chân tái phát nhiều lần.

Tiến Linh không có thể trạng tốt nhất.

Theo chiến lược gia người Đà Nẵng, những chấn thương dạng này cực kỳ dai dẳng và chỉ cần một va chạm mạnh là cơn đau sẽ quay lại. Không chỉ Tiến Linh, ngoại binh Endrick cũng rơi vào tình trạng tương tự. Việc phải nén đau thi đấu khiến các cầu thủ khó duy trì phong độ cao nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất ghi bàn của toàn đội.

Sự bế tắc của CA TPHCM và bản lĩnh từ Thanh Hóa

Trong trận đấu tối ngày 8/2, CA TPHCM là đội làm chủ thế trận với lối chơi kiểm soát bóng chủ động. Tuy nhiên, trước lối đá áp sát và quyết liệt của Thanh Hóa, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức đã gặp vô vàn khó khăn. Dù số lượng cơ hội vượt trội, sự kém duyên trong khâu dứt điểm đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt.

Ngược lại, Thanh Hóa đã trình diễn một tinh thần thi đấu quả cảm trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Với chỉ vỏn vẹn 14 cầu thủ đủ thể lực ra sân, HLV Mai Xuân Hợp thậm chí đã tính đến phương án đẩy thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng lên đá tiền đạo nếu cần thiết. Chính sự khát khao và tinh thần "đá vì màu cờ sắc áo" đã giúp ngoại binh Damoth tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng.

Điểm sáng từ vị trí người gác đền

Dù CA TPHCM không thể giữ lại điểm số trên sân nhà, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn dành những lời khen ngợi đặc biệt cho thủ môn Patrik Lê Giang. Phong độ ổn định và những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành này là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi của đội chủ nhà.

HLV Huỳnh Đức khẳng định với màn trình diễn như hiện tại, Patrik Lê Giang hoàn toàn xứng đáng có một suất trên đội tuyển quốc gia. Sự ổn định của người gác đền này sẽ là điểm tựa quan trọng cho CA TPHCM trong việc tìm lại quỹ đạo chiến thắng ở những vòng đấu tới, khi các trụ cột như Tiến Linh hồi phục hoàn toàn thể lực.