HLV Lê Huỳnh Đức lý giải nguyên nhân CA TP.HCM sa sút sau 3 trận thua đậm liên tiếp Thất bại 0-3 trước CAHN đánh dấu trận thua thứ ba liên tiếp của CA TP.HCM, nơi HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ra hàng công bế tắc mới là bài toán nan giải nhất hiện nay.

Trận thua 0-3 trước CAHN tối 19/4 ngay trên sân nhà tại Bình Dương đã đẩy CA TP.HCM vào một cuộc khủng hoảng thực sự về mặt lối chơi. Đây là thất bại đậm thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, nâng tổng số bàn thua trong chuỗi trận này lên con số 10, trong khi họ vẫn chưa một lần tìm thấy mành lưới đối phương.

Khủng hoảng hàng thủ và bài toán nhân sự

Việc thiếu vắng các trụ cột hàng phòng ngự như Filipe Matheus, Võ Hữu Việt Hoàng và Lê Quang Hùng đã để lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong sơ đồ chiến thuật của CA TP.HCM. Những sai lầm cá nhân liên tiếp xuất hiện, tạo điều kiện để đối thủ ghi hai bàn thắng sớm từ các tình huống thiếu tập trung, trước khi nhận bàn thua ấn định tỷ số trong hiệp hai.

HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng trước hàng công đội nhà

Nghịch lý hàng công bế tắc

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu nổi sự thất vọng. Tuy nhiên, thay vì xoáy sâu vào hàng thủ chắp vá, ông lại dành sự quan tâm đặc biệt cho các chân sút phía trên. Chiến lược gia này khẳng định vấn đề lớn nhất hiện tại nằm ở khả năng dứt điểm yếu kém của hàng tiền đạo.

"Thất bại với tỷ số đậm 3 trận liền là điều không ai mong muốn. Ban huấn luyện đang nỗ lực tìm giải pháp, nhưng vấn đề cốt lõi là chúng tôi chưa thể giúp các cầu thủ ghi bàn, dù lối chơi đã có phần cải thiện về nhịp độ", cựu danh thủ ĐT Việt Nam thẳng thắn chia sẻ.

Áp lực trong giai đoạn nước rút

Với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất về thành tích đội bóng, HLV Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh việc cải thiện khâu dứt điểm là ưu tiên hàng đầu để xoay chuyển tình thế. Dù đang sở hữu 26 điểm và tạm an toàn với khoảng cách 13 điểm so với nhóm nguy hiểm, CA TP.HCM vẫn đối mặt với rủi ro lớn nếu các đối thủ phía sau trỗi dậy mạnh mẽ trong 7 vòng đấu cuối cùng.