HLV Lê Huỳnh Đức rời ghế nóng CLB Công an TP.HCM sau chuỗi trận khủng hoảng Quyết định chia tay được đưa ra sau khi đội bóng để thua 4 trên 5 vòng đấu gần nhất, khiến CLB Công an TP.HCM gần như hết cơ hội cạnh tranh huy chương tại V-League.

Chiều 5/5, CLB Công an TP.HCM chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Lê Huỳnh Đức. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp khẩn giữa ban lãnh đạo và chiến lược gia kỳ cựu nhằm đánh giá lại thực trạng đội bóng sau chuỗi thành tích bết bát kéo dài.

Sự chia tay tất yếu trên tinh thần tôn trọng

Quá trình làm việc giữa hai bên diễn ra nhanh chóng và đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng một cách êm đẹp. Để ổn định tâm lý các cầu thủ và chuẩn bị cho các vòng đấu kế tiếp, nhiều khả năng HLV Phùng Thanh Phương sẽ được ban lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách nắm quyền chỉ đạo tạm thời tại đội bóng.

Sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức được giới chuyên môn đánh giá là kịch bản đã được dự báo trước. Dù nắm trong tay đội hình chất lượng với sự góp mặt của tiền đạo Tiến Linh cùng nhiều nhân tố xuất sắc, lối chơi của CLB Công an TP.HCM vẫn thiếu đi sự gắn kết và tính ổn định cần thiết để duy trì cuộc đua vô địch.

Sự sụp đổ của một hệ thống chiến thuật

Nhìn lại giai đoạn đầu mùa giải, đội bóng từng thi đấu rất ấn tượng và duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, sự sa sút về phong độ của các trụ cột đã khiến tập thể này dần đánh mất bản sắc. Các cầu thủ thể hiện bộ mặt thất thường, thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là thành tích tệ hại trong giai đoạn nước rút. Trong 5 vòng đấu gần nhất tại V-League, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã phải nhận tới 4 thất bại. Chuỗi trận này không chỉ bào mòn niềm tin của người hâm mộ mà còn phơi bày những lỗ hổng lớn trong cách vận hành chiến thuật của cựu danh thủ bóng đá Việt Nam.

Cánh cửa cạnh tranh huy chương dần khép lại

Thành tích bết bát đã trực tiếp đẩy CLB Công an TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 29 điểm. Với khoảng cách hiện tại so với nhóm dẫn đầu, cơ hội để đội bóng cạnh tranh một vị trí trong nhóm có huy chương mùa này gần như bằng không.

Việc thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện vào thời điểm này được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới, giúp toàn đội xốc lại tinh thần để cải thiện thứ hạng trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Đây là bước đi cần thiết để CLB Công an TP.HCM chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi hơn trong tương lai.