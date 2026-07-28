HLV Lionel Scaloni bị CĐV vây kín nhà suốt một tuần sau chung kết World Cup 2026 Dù Argentina thất bại ở chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni vẫn được hàng trăm CĐV vây kín nhà riêng tại Pujato đến mức phải xin phép đi gặp nha sĩ.

Dù đội tuyển Argentina trải qua thất bại đau đớn 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, HLV Lionel Scaloni vẫn nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ người hâm mộ quê nhà. Suốt hơn một tuần sau giải đấu, ngôi nhà riêng của vị chiến lược gia 48 tuổi tại thị trấn Pujato liên tục bị hàng trăm cổ động viên bao vây, tạo nên khung cảnh chưa từng có.

Khung cảnh kỳ lạ tại thị trấn Pujato

Đã 8 ngày trôi qua kể từ đêm chung kết, cuộc sống của Lionel Scaloni vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Hàng trăm người hâm mộ xứ tango liên tục tập trung bên ngoài căn nhà của ông tại thị trấn Pujato, gần thành phố Rosario. Họ kiên trì đứng chờ nhiều giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy, chụp ảnh hoặc xin chữ ký của nhà cầm quân từng đưa Argentina lên đỉnh cao thế giới.

Trong một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thuyền trưởng đội tuyển Argentina được lực lượng an ninh hộ tống ra xe giữa đám đông chật cứng. Trước sự cuồng nhiệt và hàng chục cánh tay vươn ra xin tương tác, Scaloni đành phải phân bua một cách dở khóc dở cười: "Tôi có cuộc hẹn với nha sĩ. Tôi sẽ quay lại sớm thôi".

HLV Scaloni trở về quê nhà trong vòng tay của người hâm mộ

Đáng chú ý, bất chấp sự bất tiện về không gian riêng tư, Scaloni vẫn duy trì thói quen ra ngoài hai lần mỗi ngày để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Ông kiên nhẫn ký tặng, chụp hình lưu niệm và gửi lời cảm ơn đến từng người. Sự nhẫn nại này nhận được vô số lời khen ngợi trên các nền tảng mạng xã hội, dù không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi vị HLV phải chịu áp lực quá lớn ngay tại tổ ấm của mình.

Tình yêu vượt qua nỗi đau thất bại

Điều làm nên sự khác biệt trong câu chuyện này chính là bối cảnh sau World Cup 2026. Argentina đã khép lại hành trình bảo vệ vương quyền bằng thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha sau bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở hiệp phụ. Trận thua không chỉ khiến Lionel Messi bật khóc khi nhận huy chương bạc, mà còn đánh dấu những khoảnh khắc đầy cảm xúc của toàn bộ ban huấn luyện.

Thông thường, thất bại ở một trận chung kết World Cup sẽ kéo theo làn sóng chỉ trích gay gắt từ truyền thông lẫn dư luận xứ tango. Tuy nhiên, tình cảm mà người dân dành cho Scaloni tại Pujato lại chứng minh điều ngược lại. Với người hâm mộ Argentina, những đóng góp và di sản của vị HLV 48 tuổi suốt chu kỳ thành công vừa qua là không thể phủ nhận.

Dấu hỏi về tương lai của thuyền trưởng Argentina

Bên cạnh sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả, tương lai của Lionel Scaloni trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia vẫn đang là dấu hỏi lớn. Ngay sau trận thua Tây Ban Nha, ông từng bật khóc nức nở và bỏ dở cuộc họp báo, đồng thời đăng tải một bức thư dài đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, những tin đồn về sự rạn nứt nội bộ cùng khả năng khép lại một chu kỳ vàng son của bóng đá Argentina càng khiến tình hình thêm phức tạp. Việc bị bao quanh tại nhà riêng không chỉ phản ánh tình yêu cuồng nhiệt của cổ động viên, mà còn cho thấy sức ép vô hình khổng lồ mà thuyền trưởng xứ sở Tango đang phải gánh chịu trong giai đoạn tái thiết đội bóng.