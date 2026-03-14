HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam: Di sản World Cup và tầm nhìn tương lai Khép lại hành trình đầy tự hào cùng bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung để lại những phân tích sâu sắc về bài toán đào tạo trẻ và chiến lược phát triển bền vững.

Cuộc hành trình lịch sử của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại sau trận đấu cuối cùng với tuyển nữ Nhật Bản. Ở tuổi ngoài 70, người thầy tận tụy của bóng đá Việt Nam rời ghế nóng với một tâm thế thảnh thơi, khẳng định bản thân không còn điều gì hối tiếc sau những cống hiến không mệt mỏi để nâng tầm vị thế các "cô gái kim cương" trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ông Chung chia tay đội tuyển sau thất bại trước tuyển nữ Nhật Bản.

Hành trình không hối tiếc và dấu ấn World Cup

Nhìn lại chặng đường dài gắn bó với bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ ông cảm thấy trọn vẹn với những gì đã đạt được. Trong suốt sự nghiệp, ông không chỉ là một người thầy về chuyên môn mà còn là người thấu hiểu sâu sắc những thiệt thòi mà các cầu thủ nữ phải đối mặt. So với bóng đá nam, thu nhập, chế độ đãi ngộ và nguồn lực đầu tư cho bóng đá nữ vẫn còn tồn tại những khoảng cách đáng kể.

Tuy nhiên, đáng chú ý là chính trong những hoàn cảnh khó khăn ấy, ý chí và nghị lực của các nữ tuyển thủ Việt Nam lại tỏa sáng mạnh mẽ nhất. Theo chiến lược gia lão thành, đây chính là yếu tố then chốt giúp đội tuyển gặt hái những thành tích vang dội. Đỉnh cao nhất chính là tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ – một kỳ tích mà nhiều thế hệ đi trước từng kỳ vọng nhưng chưa thể hiện thực hóa.

Chiến lược phát triển bền vững từ gốc rễ

Đứng trước lo ngại về một khoảng trống thế hệ khi nhiều trụ cột của đội tuyển đang dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra những đề xuất mang tính chiến lược. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng và cần một cú hích mới để duy trì vị thế.

Cụ thể, để phát triển bền vững, ông Chung cho rằng việc đầu tư không nên chỉ tập trung ở phần ngọn. Thay vào đó, chúng ta phải biết chăm chút và nâng đỡ từ cấp cơ sở. "Muốn bóng đá nữ phát triển bền vững, chúng ta phải biết chăm chút, nâng đỡ và đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt là từ trong trường học và ở các địa phương", ông khẳng định. Theo quan điểm của ông, nền tảng của đội tuyển quốc gia phải được xây dựng từ các dự án bóng đá cộng đồng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng nhí từ sớm.

Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rằng sự phát triển của bóng đá nữ không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước hay sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ ngắn hạn. Việc xây dựng một hệ thống đào tạo bài bản tại các địa phương sẽ giúp tạo ra nguồn cung cầu thủ dồi dào và chất lượng cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng như đội tuyển quốc gia.

Lời gửi gắm cho người kế nhiệm

Sau một kỳ Asian Cup không đạt được kết quả như mong đợi, việc tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng cho HLV Mai Đức Chung là bài toán lớn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chia sẻ về vấn đề này, ông Chung cho rằng bên cạnh trình độ chuyên môn, sự chân thành và thấu hiểu đời sống cầu thủ là phẩm chất quan trọng nhất mà một huấn luyện viên trưởng cần có.

Bóng đá nữ có những đặc thù riêng về tâm lý và sinh lý, do đó người dẫn dắt cần biết quan tâm đến hoàn cảnh của từng cá nhân. Một tập thể đoàn kết và đồng lòng chỉ có thể được xây dựng khi huấn luyện viên thực sự gắn kết và trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ. Đây cũng chính là bí quyết giúp ông Chung duy trì sự ổn định của đội tuyển trong suốt nhiều năm qua.

Mặc dù HLV Mai Đức Chung đã chính thức dừng bước, nhưng ông tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của VFF và những nhân sự đã có kinh nghiệm sát cánh cùng đội tuyển tại các đấu trường lớn như SEA Games hay Asian Cup, bóng đá nữ Việt Nam sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngọn lửa đam mê và nền móng vững chắc mà ông để lại chắc chắn sẽ là bệ phóng quan trọng cho các thế hệ tiếp theo vươn xa hơn nữa trên đấu trường quốc tế.