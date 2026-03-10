HLV Mai Đức Chung chính thức xác nhận chia tay đội tuyển nữ Việt Nam Sau thất bại tại giải vô địch châu Á 2026, HLV Mai Đức Chung tuyên bố rời ghế nóng, khép lại hành trình huyền thoại cùng bóng đá nữ Việt Nam để nhường chỗ cho thế hệ kế cận.

HLV Mai Đức Chung đã chính thức xác nhận sẽ thôi giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại giải vô địch châu Á 2026. Quyết định này được đưa ra ngay sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Nhật Bản, kết quả khiến các "nữ chiến binh sao vàng" chính thức dừng bước và lỡ hẹn với giấc mơ World Cup.

HLV Mai Đức Chung xác nhận chia tay tuyển nữ sau giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Lời chia tay sau hành trình đầy tự hào

Phát biểu trong buổi họp báo sau lượt trận cuối vòng bảng, nhà cầm quân kỳ cựu Mai Đức Chung đã thẳng thắn chia sẻ về tương lai của mình. Ông cho biết bản thân sẽ rút lui để nhường cơ hội cho một người kế nhiệm mới, người sẽ tiếp tục dẫn dắt và phát triển đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo.

Vị chiến lược gia lão làng cũng không ngần ngại nhận trách nhiệm về mình sau kết quả không như ý của đội nhà. "Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn", ông Chung nhấn mạnh. Đây là một quyết định đã được dự báo từ trước, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên rực rỡ dưới thời ông Chung.

Phân tích chuyên môn: Bài toán thể lực dưới sức nóng

Trong cuộc đối đầu với đối thủ vượt trội như Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy những hạn chế đáng kể về mặt thể chất. Dù Diễm My và các đồng đội đã nỗ lực hết mình, việc phải nhận 4 bàn thua trắng là minh chứng cho khoảng cách trình độ quá lớn giữa hai nền bóng đá.

HLV Mai Đức Chung phân tích rằng việc suy giảm thể lực trong hiệp 2 là nguyên nhân then chốt. Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các cầu thủ Việt Nam đã không thể duy trì thế trận trước sức ép liên tục từ phía đội bạn. Tuy nhiên, ông vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu quả cảm, không bỏ cuộc của các học trò cho đến những giây cuối cùng của trận đấu.

Lộ trình chuyển giao và tương lai của bóng đá nữ

Theo kế hoạch từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Mai Đức Chung sẽ không rời ghế ngay lập tức. Ông sẽ tiếp tục làm việc thêm khoảng 4 tháng để dẫn dắt đội tuyển qua giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2027. Đây được xem là bước đệm cần thiết để VFF có đủ thời gian tìm kiếm và công bố danh tính tân huấn luyện viên trưởng.

Hướng về tương lai, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy làm bóng đá. Ông cho rằng để cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế, Việt Nam cần phải chú trọng đặc biệt vào công tác đào tạo trẻ. "Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ", vị thuyền trưởng kỳ cựu đúc kết.