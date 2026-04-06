HLV Mai Xuân Hợp cam kết gắn bó với Thanh Hóa sau chiến thắng hủy diệt 4-0 Bất chấp nhiều lời mời hấp dẫn, HLV Mai Xuân Hợp khẳng định sẽ ở lại để cùng đội bóng quê hương vượt qua giai đoạn khó khăn sau trận thắng đậm Công an TP.HCM.

Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước câu lạc bộ Công an TP.HCM tại vòng 17 V.League, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã chính thức đập tan những tin đồn về tương lai của mình. Vị chiến lược gia sinh năm 1986 khẳng định sự gắn bó mật thiết với đội bóng quê hương, bất chấp những thách thức về tài chính mà CLB đang phải đối mặt.

Lời cam kết đanh thép với đội bóng quê hương

Phát biểu trong buổi họp báo tối ngày 6/4, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: "Tôi không có ý định thay đổi môi trường làm việc lúc này. Đây là đội bóng quê hương, là nơi có các học trò của tôi, nên tôi sẽ tiếp tục đồng hành và chiến đấu cùng họ trong chặng đường dài phía trước".

Mai Xuân Hợp quyết tâm gắn bó với Thanh Hóa.

Quyết định này được xem là một "liều thuốc" tinh thần quan trọng cho các cầu thủ Thanh Hóa. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, sự kiên định của người đứng đầu băng ghế huấn luyện đã tạo ra sự ổn định cần thiết về mặt tâm lý cho toàn đội.

Phân tích chiến thuật: Sự áp đảo toàn diện

Trên sân cỏ, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã trình diễn một lối chơi kỷ luật và hiệu quả kinh ngạc trước đối thủ mạnh. Trận đấu được định đoạt bởi sự sắc bén của các chân sút và khả năng tuân thủ đấu pháp tuyệt vời:

Hiệp một: Nguyễn Bá Tiến và Gordon Rimario sớm đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ những tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc.

Hiệp hai: Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Thắng lần lượt lập công, ấn định chiến thắng áp đảo 4-0.

HLV Mai Xuân Hợp đánh giá cao tinh thần của các học trò khi tất cả cầu thủ, từ đội hình xuất phát đến ghế dự bị, đều cống hiến 100% khả năng. Ông nhấn mạnh rằng thể lực chính là nền tảng cốt lõi giúp các cầu thủ duy trì sự hưng phấn và theo đuổi tình huống đến cùng.

Tầm nhìn và những thử thách phía trước

Dù có chiến thắng vang dội, vị thuyền trưởng xứ Thanh vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông yêu cầu các học trò phải coi mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Thanh Hóa không được phép lãng phí bất kỳ điểm số nào bởi vị trí của đội bóng vẫn chưa thực sự an toàn.

Đáng chú ý, ông Hợp cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vì sự hỗ trợ kịp thời giúp đội bóng gỡ bỏ án phạt từ FIFA. Về nhân sự, ông chia sẻ thêm về tân binh Belli – người dù chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng vẫn được ban huấn luyện đặt nhiều kỳ vọng trong thời gian tới.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định bản lĩnh của HLV Mai Xuân Hợp trong việc chèo lái con thuyền Thanh Hóa vượt qua sóng gió. Sự đồng lòng giữa ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ đang trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của đội bóng xứ Thanh tại V.League năm nay.